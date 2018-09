Israels luftvåben vil briefe Rusland om angreb i Syrien

Chefen for det israelske luftvåben vil torsdag flyve til Moskva for at briefe russerne om omstændighederne omkring det russiske transportfly, der mandag blev skudt ned over det nordvestlige Syrien.

Israel hævdede tirsdag, at syrisk antiluftskyts stod bag nedskydningen af flyet, der havde 15 besætningsmedlemmer ombord.

De syriske regeringsstyrker havde ifølge Israel affyret artilleri "hensynsløst" uden at sikre sig, at der ikke var russiske militærfly i luften.

Øverstkommanderende for Israels luftstyrker Amikam Norkin vil torsdag præsentere resultaterne af en israelsk efterforskning af episoden.

Nedskydningen kunne tilsyneladende have sået splid mellem Syrien og Rusland, der kæmper side om side i den syriske borgerkrig.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, nedtonede dog hurtigt episoden og kaldte den et resultat af "en kæde af tragiske og tilfældige begivenheder".

Putin understregede dog ved samme lejlighed, at det var vigtigt at undersøge nedskydningen til bunds.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, var hurtig til at pege fingeren ad Syrien, som han beskylder for at stå bag nedskydningen.

Han tilbød samtidig at forsyne Rusland med "alle nødvendig oplysninger" til efterforskningen.

- Luftforsvarets leder og delegationen vil fremlægge en rapport om forløbet og alle dets aspekter - også om selve forberedelserne, hedder det i en erklæring fra det israelske militær.

Putins talsmand, Dmitrij Peskov, sagde onsdag, at russiske eksperter vil studere de data, som den israelske delegation kommer med.

Siden Rusland blandede sig i den væbnede konflikt i Syrien i 2015, har stormagten ofte vendt det blinde øje til Israels angreb i det borgerkrigshærgede land.