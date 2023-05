Astronomer opdager største kosmiske eksplosion nogensinde set

Astronomer siger fredag, at de har opdaget en ildkugle i rummet, der er 100 gange større end vores solsystem.

De identificerer i et studie ildkuglen, der har fået det meget lidt mundrette navn AT2021lwx, som den 'største' kosmiske eksplosion nogensinde observeret.

Ildkuglen begyndte at brænde for mere end tre år siden og blev ifølge Philip Wiseman, en astrofysiker ved det britiske universitet i Southampton og hovedforfatteren af studiet, opdaget ved et tilfælde.

- Denne ting, som vi aldrig nogensinde har set før, kom bare ud af ingenting, siger Wiseman.

Eksplosionen er fundet sted omtrent otte milliarder lysår væk, fremgår det af studiet udgivet i Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Et lysår er en længdeenhed inden for astronomi, som angiver den afstand, lyset tilbagelægger på et år.

Annonce:

Et lysår kan beregnes til 9.460.730.472.580.800 meter eller 9,5 billioner kilometer. Fra Jorden til Solen er der til sammenligning ifølge Nasa cirka 8,3 lysminutter.

Distancen er meget længere end andre observerede lysglimt, hvilket ifølge astronomerne beviser, at eksplosionen bag måtte have været langt kraftigere.

Det anslås, at eksplosionen skinner omkring to billioner gange kraftigere end Solen.

Den mest sandsynlige forklaring på eksplosionen er, at den skyldes en massiv gassky, omkring 5000 gange større end Solen, som langsomt er ved at blive optaget af et supermassivt sort hul.

Ifølge leksikonet Den Store Danske er et sort hul et himmellegeme, hvis gravitationsfelt er så stærkt, at intet signal kan undslippe det.

Men Wiseman siger, at der aldrig er sikkerheder i videnskaben.

Et problem ved teorien er, at supermassive sorte huller normalt bliver set i galaksers centrum.

Med en eksplosion på denne størrelse ville man forvente at finde en galakse på størrelse med Mælkevejen. Men det har ingen været i stand til.

- Det er en komplet gåde, siger Wiseman.