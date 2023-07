Atom-bekymring: Frygter eksplosion

Atomkraftværket i Zaporizjzja i det østlige Ukraine har mange gange været omdrejningspunkt for krigen mellem Rusland og Ukraine.

Og nu er der igen vakt bekymring, efter russerne, der har kontrolleret værket siden starten af krigen, har fået ordre om at forlade stedet.

Det skriver New York Post.

'Hele verden ser på'

Ifølge Sky News har det ukrainske parlamentsmedlem Kira Rudik oplyst, at byens beboere er begyndt at forberede sig på en atom-eksplosion.

- Jeg kan ikke forstå, at det her sker i det 21. århundrede. Vi forberede os på en atom-eksplosion, mens hele verden ser på, og der er ikke noget, vi kan gøre, udtaler hun til mediet.

Hun kritiserer samtidig, at Rusland aldrig har givet FN-repræsentanter adgang til atomkraftværket.

Politi og redningsfolk gennemførte sidste uge øvelser i byen i tilfælde af en atom-katastrofe. Foto: Ritzau Scanpix/Stringer

Senest 5. juli

30. juni skrev den ukrainske efterretningstjeneste på Telegram, at russerne er begyndt at forlade værket, og at tre ansatte i den russiske atomvirksomhed Rosatom var de første til at forlade værket.

Samtidig har de ukrainske medarbejdere, der har arbejdet hos Rosatom, fået besked på at evakuere senest 5. juli, skriver efterretningstjenesten.

Ifølge tjenesten har de ansatte også fået besked på at 'skyde skylden på Ukraine i tilfælde af nødsituationer'.

Ifølge dansk militærekspert er der en 'reel risiko' for, at russerne vil sabotere anlægget efter evakueringen. Foto: Ritzau Scanpix/Stringer

'Reel risiko'

Det er ikke kun indbyggerne i Zaporizjzja, der frygter for en atom-ulykke efter russernes retræte.

Søndag skrev studielektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen på Twitter, at der er en 'reel risiko for, at Rusland kan finde på at sabotere Zaporizjzja-værket for at forårsage så meget ødelæggelse i Ukraine som muligt.'

Samme melding lød også fra den ukrainske præsident, Volodomyr Zelenskyj på et pressemøde lørdag.

'Der er en seriøs trussel, fordi Rusland er teknisk klar til at provokere en lokal eksplosion ved værket, hvilket kunne medføre et (radioaktivt, red.) læk, sagde han ifølge The Guardian lørdag.