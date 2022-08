Ekstra Bladet

En brand, der varede i 9 dage. Evakuering af 300.000 mennesker, og et areal på 2600 kvadratkilometer dømt ubeboeligt de næste 300 år. Det var resultatet af ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl i Ukraine, som sendte rystelser gennem verden i 1986. Mindelser om den frygtelige ulykke er atter begyndt at spøge, efter at Europas største atomkraftværk, Zaporizjzja-kraftværket i det sydlige Ukraine, blev ramt af raketter 5.