Atomkraftværk ramt af raketter

Det russisk kontrollerede atomkraftværk Zaporizhzhia er følge ukrainske myndigheder blevet ramt af raketter. Kraftværket ligger i det sydøstlige Ukraine.

Det skriver BBC.

Energoatom, et statsligt ukrainsk energiselskab, oplyser ifølge BBC, at raketterne, der har ramt, er russiske. De skulle have ramt en højspændingsledning og en nitrogen-oxygen-enhed. Dog er der ikke tegn på et radioaktivt læk.

Også præsident Zelenskyj beskylder Rusland for at stå bag angrebet på atomkraftværket.

- I dag skabte besætterne endnu en meget farligt situation for hele Europa.

- Det er det største atomkraftværk på vores kontinent, og ethvert angreb er en åbenlys, grov ulovlighed og en terrorhandling.

Samtidig beskylder russiske myndigheder - ifølge BBC - Ukraine for at stå bag angrebet på Zaporizhzhia.

'Ude af kontrol'

Russiske styrker har haft kontrol over atomkraftværket siden midten af marts, men har valgt at beholde kraftværkets ukrainske ansatte.

Dels vækker den russiske overtagelse af kraftværket bekymring på grund af risikoen for misligholdelse og radioaktivt læk, men anlægget ligger også strategisk vigtigt. Det er tæt på ukrainsk-kontrollerede områder, og man frygter, at russerne vil bruge området til bl.a. at affyre missiler, fordi det er svært at skyde tilbage på grund af risikoen for atomulykker.

Tidligere på ugen lød det fra Rafael Grossi, chefen for FN's atomenergiagentur, at atomkraftværket er 'ude af kontrol'.

- Det er en yderst skrøbelig situation. Ethvert princip om atomsikkerhed er blevet overskredet på en eller anden måde, og vi kan ikke lade det fortsætte.

Atomkraftværket, der er Europas største, leverer knapt halvdelen af Ukraines samlede energi fra atomkraft og omkring 20 procent af landets samlede energiproduktion.