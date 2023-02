Atomvagthund: Irans lager af beriget uran vokser

Irans lager af beriget uran vokser. Det fremgår af en fortrolig rapport fra Det Internationale Atomagentur (IAEA), som nyhedsbureauerne AFP og Reuters har læst.

Agenturet har været på inspektion på de iranske atomkraftværker.

Og her har det blandt andet fundet uranpartikler med en berigelsesgrad på 83,7 procent - hvilket er lige under de 90 procent, der er nødvendigt for at kunne producere en atombombe.

Det iranske styre har kommenteret fundet. Herfra lyder det, at der muligvis har været 'utilsigtede udsving' i den proces, hvor uran er blevet beriget.

Rapporten fra IAEA slår fast, at Iran overtræder de restriktioner og grænser, der fulgte med atomaftalen, som Iran underskrev i 2015 sammen med USA og daværende præsident Barack Obama.

Siden har USA dog trukket sig ud af aftalen. Det skete under præsident Donald Trumps ledelse i 2018. Aftalen er dermed i realiteten parkeret.

Atomaftalen fastslog blandt andet, at Iran højst må berige uran til 3,67 procents renhed.