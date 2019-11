Australien hærget af brande: - De er virkelig farlige

De såkaldte 'bushfires,' (brande i naturen) er kendt som et farligt fænomen i Australien.

I øjeblikket står det dog ekstra slemt til i landet, og derfor har flere byer været nødsaget til at evakuere sine borgere, mens folk samtidig opfordres til at flygte fra landet.

Der er ifølge Reuters tale om 17 farlige brande i naturen, og derudover er der op mod 50 steder, som på nuværende tidspunkt står i mindre flammer ifølge nyhedsbereauet.

Det er især i den store nordøstlige delstat Queensland, at brandene i øjeblikket hærger over det australske landskab. Allerede i slutningen af september kæmpede brandmænd i delstaten mod de voldsomme flammer som følge af brandene.

Det er især skyer som disse, som borgerne i øjeblikket bliver mødt af i Australien. Foto: Sharon Heyme/Ritzau Scanpix

De farlige brande i naturen er dog på nuværende tidspunkt ved at sprede sig, og en farlig luftfugtighed bevæger sig ind over den nordlige kyst ved Port Macquarie, som ligger omkring 400 kilometer fra Sydney.

Derfor opfordrer brandvæsenet New South Wales Rural Fire Service til, at man omgående flygter fra de udsatte områder eller søger ly og holder alle døre og vinduer lukkede.

- De her brande er virkelig farlige. Hvis du er i nærheden af brandene, er dit liv i fare, og derfor er du nødt til at reagere for at beskytte dig selv, siger en talsmand fra NSW Rural Fire ifølge Reuters.

AUSTRALIEN: Store naturbrande i New South Wales, Queensland og Western Australia. Følg myndighedernes anvisninger. Hold dig opdateret via https://t.co/9WkTiyUodg, https://t.co/3Ppckjw1ZT og https://t.co/nYGQIyUUiw. Download vores gratis app Rejseklar: https://t.co/MU6MNgsQT8 — Udenrigsministeriets Borgerservice (@UMBorgerservice) November 8, 2019

Tidligere på måneden blev flere mennesker dræbt i Australien som en konsekvens af de farlige brande. Det formodes samtidig, at det er en af de værste sæsoner med brande i naturen nogensinde i landet.