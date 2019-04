Australien vil hjælpe med at hente syrienkrigers børn hjem

Australiens premierminister, Scott Morrison, er åben over for at lade børnene til en australsk syrienkriger rejse til Australien fra en syrisk flygtningelejr.

Det udtaler Morrison natten til fredag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Hvis de er i en position, hvor de kan vende hjem til Australien, så er vi villige til at samarbejde, siger Scott Morrison.

- Hvis der er australiere, og især uskyldige børn, der er fanget i denne situation, vil vi gøre, hvad australierne forventer, vi gør.

Den australske regering arbejder sammen med den humanitære organisation Røde Kors for at sikre, at børnene kan forlade Al-Hol-lejren i det nordøstlige Syrien sikkert.

Premierministeren er klar på at lade australske embedsmænd assistere børnene tilbage til Australien, men han vil ikke risikere en eneste 'australsk statsborgers liv for at hente folk hjem fra disse konfliktzoner', siger han.