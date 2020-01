Australsk håb: Brændte buske springer ud på ny

En lokal fotograf har fundet et sted nær New South Wales i Australien, hvor ellers brændte planter springer ud i fuldt flor

Naturen kæmper igen, efter brande har hærget store naturområder i Australien. Det viser nye billeder fra fotograf Mary Voorwinde.

På billederne kan man se helt forkullede områder, hvor der pludselig skyder helt nye planter ud.

Billederne er taget i New South Wales på den australske østkyst, hvor brandene har hærget i stor stil.

Artiklen fortsætter under billederne, som fotografen kalder 'uhyggelige og smukke på samme tid':

Fotografen bag billederne, Mary Voorwinde, besøgte områderne, hvoraf nogle var private grunde, med den lokale indbygger Murray Lowe 6. januar.

Til nedenstående billede beskriver fotografen, hvordan det var en overvældende oplevelse at besøge de lokale og høre deres historier.

'De talte om brandmænd og andet personale, der hjalp dem igennem nogle af deres mest skræmmende perioder i deres liv.'

'For dem repræsenterer dette billede håb. Et tegn på, at naturen hurtigt er kommet i gang med at genopbygge, ligesom de selv er', tilføjer hun.

Det engelske medie Daily Mail kan berette, hvordan fotografen satte ud for at finde en positiv historie blandt de store tragedier, brandene har forårsaget.

For hende var planterne et stærkt symbol på håb iblandt alle billederne af død og ødelæggelse.

- Jeg ville vise, at naturen kan forsikre om, at den vil klare sig, siger hun til det mediet.

