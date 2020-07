Australske skovbrande: 'Værste katastrofe for dyrelivet i nyere tids historie'

Næsten tre milliarder dyr blev skadet eller døde under de ødelæggende australske skovbrande, hvor et område på størrelse med England stod i flammer

2,46 milliarder krybdyr, 180 millioner fugle, 143 millioner pattedyr og 51 millioner frøer blev dræbt eller fordrevet, da de australske skovbrande raserede landet tidligere i år, fremgår det af en australsk rapport.

Verdensnaturfonden WWF kalder det den 'værste katastrofe for dyrelivet i nyere tidshistorie', skriver BBC.

- Når du tænker på de næsten tre milliarder dyr, som flammerne mødte, er det enormt - det er et svært tal at begribe, fortæller professor Chris Dickman, der sammen med 10 andre forskere har forsøgt at redegøre for omfanget af skaderne.

Han forklarer, at det ikke har været muligt at komme dødstallet nærmere endnu, men at chancerne for at de fordrevne dyr har overlevet andre steder 'formentlig ikke er så god' på grund af manglende mad og læ.

Forskerne har i arbejdet med rapporten mødt 'overvældende evidens' for, at omfanget af flammerne skyldtes klimaforandringer.

Op mod tre millarder dyr mistede livet eller blev fordrevet under de australske skovbrande. Foto: Stringer / Ritzau Scanpix

113 dyrearter truet

Værst stod det til i januar, hvor 1,25 milliarder dyr omkom i de sydøstlige dele af landet.

Måneden efter forklarede de australske myndigheder, at 113 dyrearter var truet, og at de havde brug for 'hjælp omgående' som følge af skovbranden.

Regeringen udlovede 50 millioner australske dollars - omkring 226 millioner danske kroner - til at genopbygge de truede arters levesteder.

33 menneskeliv gik også til i flammerne, og yderligere 445 mistede livet som følge af røgforgiftning.