Avis: Afslører uhyggelig samtale

Omkring 40 besætningsmedlemmer blev angiveligt dræbt og mange flere såret, da den russiske sortehavsflådes flagskib, 'Moskva', gik ned torsdag i sidste uge.

Adskillige andre savnes også stadig.

Det skriver den uafhængige russiske avis Novaya Gazeta Europe ifølge BBC.

Avisen citerer moren til en sømand, der menes at have været om bord på skibet, da det sank.

Hun fortæller, at hendes søn i et telefonopkald har fortalt hende, at 'Moskva' forud for forliset blev ramt af tre missiler affyret fra ukrainsk territorium.

- Han ringede til mig og græd, på grund af de ting han havde set. Det var frygteligt, siger moren til Novaya Gazeta Europe ifølge BBC.

Ifølge moren ville sønnen ikke gå i detaljer med, hvad han havde oplevet, fordi det var for grusomt, men han tilføjede dog, at mange af de sårede angiveligt har mistet lemmer på grund af eksplosionerne på skibet.

Novaya Gazeta Europe har ikke navngivet moren og sønnen for at beskytte deres identitet, men avisen skriver, at den har set dokumentation for, at sønnen gjorde tjeneste på 'Moskva'.

Det fremgår ikke præcist, hvornår og hvordan de 40 besætningsmedlemmer angiveligt blev dræbt.

Der er modstridende meldinger fra Rusland og Ukraine om, hvad der førte til 'Moskvas' forlis.

Rusland har sagt, at krigsskibet blev alvorligt beskadiget i Sortehavet, efter at ammunition om bord på skibet eksploderede på grund af en brand, og at det sank, i forbindelse med at det var ved at blive slæbt i havn i stormvejr.

Ukraine hævder, at ukrainske styrker ramte det russiske krigsskib med to missiler.

Skibet på 12.500 ton havde omkring 500 besætningsmedlemmer om bord. Russiske myndigheder har ifølge BBC ikke sagt noget om, at nogen skulle have mistet livet under episoden.

Der har tidligere været meldinger om, at kaptajnen på 'Moskva' skulle være død.