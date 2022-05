Avis: Ruslands topgeneral undveg angreb på hemmelig Ukraine-tur

Den øverste chef for Ruslands hær, general Valerij Gerasimov, har angiveligt besøgt frontlinjen i det østlige Ukraine i et forsøg på at sætte skub i Ruslands vaklende offensiv i området.

Det oplyser ukrainske og amerikanske embedsfolk til The New York Times søndag.

Ifølge kilderne skal besøget have fundet sted i slutningen af sidste uge.

En ledende ukrainsk embedsmand siger til avisen, at ukrainerne undervejs fik nys om besøget, men ikke tidsnok til at fange eller dræbe generalen.

Lørdag den 23. april forsøgte ukrainske styrker ellers at angribe en skole i den russisk-kontrollerede by Izium, som Gerasimov opholdt sig på. På det tidspunkt var generalen dog allerede på vej tilbage til Rusland.

Valerij Gerasimov er kendt som en af Vladimir Putins tætteste allierede.

Ifølge The New York Times er han en af bare tre personer - sammen med præsidenten og forsvarsminister Sergej Sjojgu - der har været med til at udstikke kursen for krigen siden invasionens begyndelse 24. februar.

Gerasimov og Sjojgu sad som de eneste også ved Putins lange bord, da præsidenten i en tv-tale 27. februar annoncerede, at han havde sat Ruslands styrker med adgang til atomvåben i højt beredskab.

Tilstedeværelsen af en så højtstående embedsmand ved frontlinjen er yderst usædvanligt, skriver The New York Times.

Det sker på et tidspunkt, hvor vestlige militæranalytikere melder om stigende forvirring blandt de russiske styrker.

Kongresmedlemmet Jason Crow, der lørdag besøgte Ukraine sammen med topdemokraten Nancy Pelosi, siger til avisen, at Gerasimovs hemmelige besøg tydeliggør, at Rusland er i problemer ved den nye front i regionen Donbas.

- Det betyder formentlig, at tingene ikke går godt for russerne. De har mistet tusindvis af soldater i kamp, styrkernes moral er lav, og deres offensiv i syd og øst ser ud til at være gået i stå, siger Crow.

Der har tidligere været rygter om, at Gerasimov var røget i husarrest i Rusland, efter at han ikke var blevet set offentligt i flere uger.

Men det ser altså ikke ud til at være tilfældet.

Angiveligt ukrainske bombardementer af russiske mål nær Izjum i Kharkiv-regionen nær Donbas.

