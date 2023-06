Avis: Spor i Nord Stream-efterforskning peger mod Polen

Tyske efterforskere undersøger beviser, der antyder, at et sabotagehold brugte Polen som operationsbase, da de udførte sabotagen mod gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2 i september sidste år.

Det skriver den amerikanske avis The Wall Street Journal lørdag.

De tyske efterforskere har rekonstrueret hele den to uger lange rejse for yachten 'Andromeda', der mistænkes for at være involveret i sabotagen.

De har fastslået, at yachten afveg fra dens mål for at sejle ind i polsk farvand.

Efterforskerne har ifølge avisen brugt data fra yachtens radio og navigationsudstyr, satellitter, mobiltelefoner, mail-konti og dna-spor, der er efterladt på båden.

Tyske efterforskere skal have forsøgt at koble dna-sporene til mindst én ukrainsk soldat. Det skriver The Wall Street Journal.

Tysklands føderale politi og Polens premierministers kontor er ikke vendt tilbage på nyhedsbureauet Reuters' forespørgsel om en kommentar.

Tidligere i denne uge har den amerikanske avis The Washington Post skrevet, at USA kendte til en ukrainsk plan om at angribe gasrørledningerne, tre måneder inden de blev beskadiget af undersøiske eksplosioner.

Den 26. september sidste år blev der konstateret en lækage på Nord Stream 2-ledningen.

Den efterfølgende morgen blev der også fundet to lækager på Nord Stream 1 nord øst for Bornholm. I alt blev fire gaslækager på gasledningerne bekræftet.

Eksplosionerne skete i både Danmarks og Sveriges eksklusive økonomiske zoner. Begge lande har konkluderet, at eksplosionerne er sket som følge af sabotage, men der er ikke draget nogle konklusioner om, hvem der står bag.

At det er sket i Danmarks eksklusive økonomiske zone indebærer, at det er Danmark, der har ret til at efterforske havbunden i zonen.

I marts identificerede tyske medier, at en yacht fra et polsk selskab ejet af ukrainske statsborgere, kan have været involveret i sabotagen.