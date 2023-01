Båd sank: 145 frygtes omkommet

En båd overlæsset med varer, dyr og mennesker sank natten til onsdag i det nordvestlige Congo, oplyser landets myndigheder torsdag.

Det skriver flere medier, herunder NRK og ABC News.

Omkring 55 mennesker overlevede katastrofen. Båden var sejlet i retning mod Republikken Congo, da den kæntrede på Lulonga-floden, der ligger i Equateur-provinsen i Den Demokratiske Republik Congo, natten til onsdag, skriver ABC News.

Jean-Pierre Wangela, der er talsmand for i området, hvor båden sank, fortæller, at båden sank som følge af, at den var blevet overbelastet. Han tilføjede dog, at lokalbefolkningen har få andre muligheder til at få transporteret varer rundt i området.

- Der er ingen andre transportmuligheder i vores provins i øjeblikket, sagde han.

Både, der kæntrer, tager hvert år livet af hundredvis af mennesker i de fjerntliggende dele af Congo, hvor transport via landevejen til tider er umulige.

Flere vandfartøjer er ofte overbelastet med varer og mennesker, der ikke kan svømme, mens redningsoperationer i de fjerntliggende områder er meget begrænsede.

Senest i oktober mistede 40 mennesker livet på Congofloden under lignende omstændigheder.