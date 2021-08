Både Trump og Biden blev advaret om Talibans lynoffensiv

Risikoen for, at Taliban ville overtage landet med enorm hast, når USA trak sine tropper ud, var tydeliggjort for både Donald Trump og Joe Biden, fortæller tidligere CIA-chef

Der var intet, der indikerede, at den vestligt trænede afghanske hær ville kapitulere med den hast, det er sket i Afghanistan.

Sådan har meldingen gentagne gange lydt fra amerikanske myndigheder

- Sandheden er, at dette udspillede sig hurtigere, end vi havde regnet med, lød det fra Biden i en tale til nationen mandag - og fra formanden for stabscheferne Gen Mark Milley lød det:

- Der var intet, som jeg eller andre så, der kunne indikere et kollaps hos regeringen eller hæren på bare 11 dage.

Men det er ikke sandt, lyder det nu fra en tidligere CIA-chef. Det skriver The Guardian.

Vurderede kollaps kunne ske på få dage

Douglas London, som var chef for terrorbekæmpelse i syd- og sydvestasien, fortæller, at CIA havde forudset en scenario a la det, der har udspillet sig i Afghanistan de seneste uger.

- I sidste ende blev det vurderet, at afghanske styrker ville kapitulere inden for få dage under de omstændigheder, vi var vidne til, fortæller han og understreger, at de fremskrivninger er blevet præsenteret for såvel Trump-administrationen som Bidens embedsmænd.

Douglas London forlod sin stilling i CIA i 2019, men fungerede som frivillig rådgiver for Biden under hans præsidentkampagne.

Donald Trump tog beslutningen om at trække de amerikanske soldater hjem fra Afghanistan, mens han var præsident i USA. Hans efterfølger, Joe Biden, gennemførte det. Foto: Mandel Ngan/Ritzau Scanpix

- I bedste fald misvisende

Han kritiserer både Trump og Biden for at tage beslutninger med udgangspunkt i ideologi og ignorere de risikovurderinger, efterretningstjenesten fremlagde.

- Beslutningen, som Trump tog og Biden ratificerede, om hurtigt at trække de amerikanske styrker tilbage, blev taget på trods af advarsler om det, vi nu er vidne til, siger Douglas London.

Han siger samtidig, at Joe Bidens udmelding i mandags 'i bedste fald var misvisende.'

Opbakning fra NSA

Biden får dog opbakning af direktøren for den nationale efterretningstjeneste NSA, Avril Haines, der efterfølgende ligeledes udtalte, at hændelserne i Afghanistan skete hurtigere, end det var forventet - også i efterretningstjenesterne.

Ifølge The Guardian var de nuværende efterretningsfolk så sent som en uge før den afghanske regerings fald sikre på, at Talibans magtovertagelse ikke var nært forestående. Her blev Det Hvide Hus opfordret til at fortsat at være 'diplomatisk opsøgende'.