Baby født på evakueringsfly

En afghansk kvinde var tæt på at miste livet, da hun gik i fødsel på et amerikansk militærfly

Det blev pludselig kritisk for en afghansk kvinde, da hun gik i fødsel på et amerikansk miltærfly på vej mod Tyskland.

Undervejs fik kvinden komplikationer, og chefen på militærflyet US Air Force C-17 måtte beordre piloten til at flyve lavere for at redde kvindens liv.

'Under et fly fra en midlertidig base i Mellemøsten gik en mor i fødsel og begyndte at få komplikationer. Chefen på flyet besluttede sig for at sænke flyvehøjden for at øge lufttrykket i flyet, hvilket hjalp med at stabilisere og redde kvindens liv.'.

Det skriver den amerikanske Air Mobility Command på Twitter.

Har det godt

Da flyet landede på militærbasen Ramstein i Tyskland stod sundhedspersonale klar til at hjælpe barnet til verden.

Kvinden fødte en lille pige i flyets lastrum få øjeblikke efter landingen.

Den afghanske mor og hendes nyfødte datter blev herefter overflyttet til et nærliggende hospital, og de skulle efter sigende begge have det godt.

