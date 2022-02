Beboelsesejendom ramt af missil

Lørdag morgen er en beboelsesejendom i Kiev blevet ramt af et missil

Natten til lørdag har der været angreb mod Ukraines hovedstad Kiev. Lørdag morgen oplyser den ukrainske udenrigsminister Dmytro Kuleba på Twitter, at en lejlighedsbygning er blevet ramt af et missil.

'Kiev, vores pragtfulde, fredelige by, overlevede endnu en nat under angreb fra russiske styrker og missiler. En af dem har ramt en beboelsesejendom i Kiev. Jeg kræver af verden fuldstændig at isolere Den Russiske Føderation. Udvis ambassadører, olieembargo, ødelæg dets økonomi. Stop russiske krigsforbrydere!' skriver han i sit opslag.

Opslaget indeholder også et billede af den bygning, der blev ramt under angrebet.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der ikke meldinger om nogen omkomne i forbindelse med angrebet.

Bygningen ligger ifølge New York Times ikke langt fra lufthavnen Sikorski, der ligger i Kiev.

Her ses den ejendom, der blev ramt af artilleri lørdag morgen. Foto: Gleb Garanich/Ritzau Scanpix

