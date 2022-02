Bedstemor med slag i går verden rundt

Våbentræningen for befolkningen i Ukraine er for alvor begyndt, mens russiske tropper banker på ved landets grænse.

Her har både børn, voksne og ældre fået undervisning i at bruge våben. Og særligt én person har tiltrukket sig opmærksomhed: 79-årige Valentyna Konstantynovska.

I byen Mariupol i det østlige Ukraine har en gruppe fra det yderste højrefløj, Special Forces Unit Azov, lært hende at skyde med en riffel af typen AK-47, og videoen er gået viralt i hele verden.

Hun deltog i blot en af mange træningsøvelser, hvor civile oprustes til at kunne beskytte Ukraine mod en russisk invasion, og hun meddeler, at hun er klar til at forsvare sin 'familie, by og land', hvis de går ind i Ukraine.

Men 79-årige Valentyna Konstantynovska, der er både bedstemor og oldemor, er blot et lille smil i en ellers alvorlig situation, hvor også børn og teenagere er hevet ind til kamptræning.

- Vi graver skyttegrave, hvor ukrainske soldater hurtigt kan søge dækning og forsvare vores land mod russernes angreb, har en blot 15-årig ukrainer, Mykhailo Anopa, sagt til AFP.

Billedet af 79-årige Valentyna Konstantynovska er gået verden rundt. Foto: Vadim Ghirda/Ritzau Scanpix

Konflikten spidser til

Frygten for invasionen fra landet mod nordøst er stor blandt den anti-russiske del af Ukraines befolkning, og i mellemtiden forsøger verdens ledere at få russerne til at sænke deres våben.

Senest har den tyske kansler Olaf Scholz endnu engang gjort det klart over for Vladimir Putin, at Vesten forventer at se tydelige tegn på, at Rusland nedtrapper konflikten.

'Vi forventer meget snart at se tegn på nedtrapning. Yderligere militær aggression vil få meget alvorlige konsekvenser for Rusland. Der er jeg helt på linje med vores allierede,' står der i et tweet fra kansleren mandag formiddag.

Forstå konflikten mellem Ukraine og Rusland.

Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod, har mandag eftermiddag gentaget budskabet til danskere, der opholder sig i Ukraine, om at forlade landet.

'Man bør ikke vente og se tiden an. Og man kan ikke vide sig sikker på, at man kan komme ud af Ukraine, hvis situationen udvikler sig yderligere. Jeg bliver nødt til at understrege situationens alvor,' siger han i et skriftligt svar til Ritzau.

Ekstra Bladet har besøgt flere borgere i Ukraine, der alle kigger mod grænsen med frygt.

- Jeg vil ikke have krig med Rusland. Jeg er bare fanget i midten af to regeringer, som har lyst til at kæmpe. Måske ender det med at dræbe mig, men hvad kan jeg gøre, spørger 58-årige Svetlana Nikolaevna.

