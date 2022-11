Befriede ukrainere om uhyggelig tortur: - De gav os stød på kønsdelene

(EKSTRA BLADET, UKRAINE) Andrej Zherdev har svært ved at tale om torturen.

Han blev anholdt af russerne i starten af deres otte måneder lange besættelse af byen Snihurivka, som for nyligt kom tilbage under ukrainsk kontrol i Sydukraine. Had sad fængslet i fire dage under mistanke for at være spion.

- De gennemførte afhøringer fem gange om dagen med psykologiske og fysiske konsekvenser, siger Andrej Zherdev, der var forretningsdrivende før krigen.

Russerne var også interesserede i Andrej Zherdevs søn, som var en del af det ukrainske militær og havde taget del i kampene omkring byen. Russerne kunne ikke finde ham og ville have Andrej Zherdev til at afsløre ham, så de kunne pågribe ham.

Andrej Zherdev siger, at han blev anholdt, da andre i byen stak ham til russerne. Der var generelt mange i byen, som valgte at samarbejde med de russiske styrker, forklarer han.

Andrej Zherdev fortalte Ekstra Bladet, at russerne slog ham, men det var ingenting i forhold til, hvordan de behandlede de andre fanger i de fyldte celler.

- De arbejdede med mig på deres egen måde... Jeg så ikke, hvad der skete med de andre, men jeg hørte det, for det var umuligt ikke at høre, hvordan de forhørte folk. Man blev ført ud og så trukket. Jeg hørte, hvordan nogen blev slæbt med knirkende lyde. De satte sække på vores hoveder, siger Andrej Zherdev, der i dag arbejder i den lokale administration med at få byen op og køre igen.

Andrej Zherdev er en af dem, der har været udsat for tortur. Foto: Stefan Weichert

Kunne ikke tillade sig at knække

Andrej Zherdev ville ikke hjælpe russerne med at finde sønnen. For hvordan kunne han som far på nogen måde opgive sin søn velvidende, at han ville få en plads på torturgangen.

Han forsøgte at afvige på spørgsmålene og afviste at gøre, som de sagde. Det gjorde forhørslederen vred, og som dagene gik blev forhøret mere og mere intenst. Andrej Zherdev var overbevist om, at forhørslederen på et tidspunkt ville få nok og dræbe ham.

- Jeg tænkte… at når min forretning nu er ødelagt, når min by er ødelagt, og det er usikkert, hvad der vil ske, så har mit liv måske nået sin naturlige ende, siger Andrej Zherdev, der forsøgte at finde fred ved, at han måske snart skulle dø.

Militæret siger, at det var et amerikansk HIMARS-system, der ødelagde denne bygning, hvor russerne holdt til. Foto: Stefan Weichert

I stedet blev han løsladt efter fire dage og sat i noget, der mindede om husarrest. Torturen fandt blandt andet sted på en politistation i byen, som i dag er jævnet med jorden, og Ekstra Bladet kan derfor ikke få adgang. Lederen af den lokale militæradministration, Ivan Kukhta, fortæller Ekstra Bladet, at mange er blevet tortureret i Snihurivka.

Han tilføjer, at det bliver næsten umuligt at danne sig et overblik, da kun en brøkdel er blevet i byen, og de andre enten kan være flygtet eller dræbt. Der er dog allerede er historier om, at flere er døde under torturen, siger han.

Det kan Ekstra Bladet dog hverken be- eller afkræfte.

- Der er også en bygning, som stadig er mineret, hvor torturen også har fundet sted. Vi skal have den sikret, og så kan det være, at vi får mere at vide, siger Ivan Kukhta.

Lederen af den lokale militæradministration, Ivan Kukhta, siger, at mange har været udsat for tortur. Foto: Stefan Weichert

Torturen varierede

Ifølge Ivan Kukhta brugte russerne forskellige metoder. Nogle blev holdt vågen i dagevis, andre fik ikke vand, mens nogle blev banket eller fik stød på deres kønsdele.

Russerne har tidligere kaldt de ukrainske historier om russisk tortur for løgn og påpeget, at ukrainerne selv står bag, og de beskylder Ukraine for at torturere de tilfangetagne russiske soldater.

Snihurivka har været centrum for hårde kampe i måneder, og Ukraine har haft svært ved at trænge ind i byen. Der er mange ødelæggelser flere steder. Foto: Stefan Weichert

Dmitro Lubinets, der er Ukraines kommissær for menneskerettigheder, har sagt, at torturen i Kherson-regionen er mere omfattende end det, der har fundet sted i andre dele af Ukraine.

- Jeg har ikke set (tortur i) sådan en skala før. Og jeg har personligt besøgt alle torturkamre i forskellige regioner i Ukraine. Omfanget er rædselsfuldt, sagde Dmitro Lubinets i en udtalelse efter, at Ukraines modoffensiv havde presset russerne ud af flere områder.

- Jeg har endda talt med en ung mand, der var blevet holdt og tortureret ét sted i 45 dage. I løbet af den tid oplevede han snesevis af andre mennesker, der også blev tortureret. De fik strøm, slået med metalrør og fik deres knogler brækket. Alt dette var på kamera, det vil sige, det blev filmet af russere, sagde Dmitro