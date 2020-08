Beirut: Præsident udelukker ikke missil-angreb

Libanons præsident Michel Aoun udelukker ikke, at det kan have været et missil, der fik et enormt lager med næsten 3000 ton sprængfarlig ammonium nitrat til at eksplodere på havnen i Beirut 4. august.

Han holder stadig 'alle muligheder åbne.'

Det fortæller han ifølge AP til den franske tv-station BFMTV lørdag aften. Interviewet er det første, han har lavet med en udenlandsk medie, siden eksplosionen.

Mens resten af regeringen og premierminister Hassan Diab allerede er trådt tilbage, bliver præsident Aoun siddende. Begrundelse er, at det 'vil være umuligt' at træde tilbage, da det vil efterlade landet i et 'magt-vakuum'.

Michel Aoun. Arkivfoto: Mohamed Azakir/Ritzau Scanpix

Billeder viser uhyggelig virkelighed

I interviewet fortæller Aoun samtidig om, hvordan man vil gennemføre efterforskningen af eksplosionen, der dræbte mere end 180 mennesker, mens 6000 blev såret.

Efterforskningens tre dele:

En del skal klargøre omstændigheder omkring ammonium nitratet.

En del skal klargøre, hvor det præcist kom fra, og hvem der sejlede det til landet

En del skal klargøre, hvem der havde ansvaret for at håndtere det, samt hvem der havde det afgørende ansvar for sikkerheden ved lageret

- Vi er fast besluttet på at finde en konklusion, men vi har fundet af, at problemstillingerne er meget komplekse og tager tid, siger Aoun i interviewet.

Han uddyber, at franske myndigheder og amerikanske FBI hjælper med efterforskningen, da 'de har bedre evner og mulighed for at finde frem til, hvorfor skibet kom til landet, hvor det kom frem, og hvem der ejede det.'

Krateret efter eksposionen på havnen i Beirut. Foto: Ritzau Scanpix

Præsident Aoun har opbakning fra den militære milits Hezbollah. Leder af militsen Hassan Nasrallah afviser at have noget med eksplosionen at gøre.

Store dele af befolkningen mener ikke, at det er regeringen og Aoun i Libanon, der skal have ansvaret for efterforskningen.

En kritik, Aoun ikke giver meget for.

- De kalder mig folkets far, siger han i interviewet.

- Jeg er en af dem.

Demonstrationer på gaderne i hovedstaden Beirut peger dog på noget andet:

