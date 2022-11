Bekræfter: Russisk lejesoldat henrettet for at skifte side

En lejesoldat fra den berygtede Wagner-gruppe er blevet henrettet på brutal vis, efter at han angiveligt skiftede side i krigen mod Ukraine.

Det bekræfter Jevgenij Prigosjin, bedre kendt som 'Putins kok', ifølge flere udenlandske medier.

- Han forrådte sit folk, forrådte sine kammerater, forrådte bevidst, siger Jevgenij Prigosjin ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I en video, der er blevet offentliggjort på den krypterede beskedtjeneste Telegram, ses lejesoldaten med hovedet tapet fast til en mur.

'Putins kok' indrømmer: Stiftede Wagner-gruppen

Manden, der er 55 år og hvis identitet afsløres i videoen, fortæller, at han i september skiftede side for at 'kæmpe mod russerne' for Ukraine. Det skriver Reuters, der har set videoen.

Mens han fortæller, at han blev kidnappet i Kiev i oktober og vågnede op i en kælder, kommer en mand iført militæruniform frem med en hammer. Den banker han ind i halsen og i hovedet på lejesoldaten, som efterfølgende falder til jorden.

Advarer forrædere

Videoen har fået titlen 'Hævnens hammer', men burde ifølge Jevgenij Prigosjin rettere have heddet 'En hund modtager en hunds død'.

Jevgenij Prigosjin advarer i en ny video andre 'forrædere' og siger, at de også findes blandt rigmænd, der flygter fra landet i deres privatfly:

- Glem ikke, at det ikke kun er dem, der smider deres våben og tilslutter sig fjenden, som er forrædere (...) Nogle af dem bruger deres egne fly til at komme til andre lande. De flyver væk for at undgå at være en del af krigen. Også de er forrædere, siger han ifølge Reuters.

Håner Ruslands forsvarslinje

Ifølge Flemming Splidsboel, seniorforsker med speciale i Rusland, er der tale om en 'klar krigsforbrydelse'. Det skriver han i et opslag på Twitter.

'Henrettelsen er en klar (krigs-) forbrydelse, men medierne (i Rusland, red.) kører kun linjen om forræderi. Det viser, hvor Rusland nu er som samfund', skriver Splidsboel.

Wagner-gruppen er berygtet for sin brutalitet.

Ifølge BBC har soldater fra gruppen henrettet civile og krigsfanger i Libyen og anbragt umærkede landminer i civile områder - hvilket også tæller som en krigsforbrydelse. Gruppen er også blevet sagsøgt for tortur og halshugning af en syrisk desertør.

Og i 2018 blev tre russiske journalister myrdet i et baghold i Den Centralafrikanske Republik, mens de var i gang med at undersøge Wagner-gruppens angivelige udnyttelse af lokale naturressourcer.

Afviste i årevis

I mange år afviste Jevgenij Prigozjin konsekvent at have noget med den berygtede gruppe at gøre. Indtil i september i år. Her indrømmede den russiske oligark for første gang, at han er leder den brutale gruppe, som han grundlagde i 2014 for at sende krigere til Donbas i Ukraine.

Oligarken bekræftede også, at gruppens soldater har været aktive i Afrika og i Latinamerika.

Jevgenij Prigosjin, der er restauratør og tidligere pølsemand, er kendt som 'Putins kok' på grund af sine tætte forbindelser til Vladimir Putin.

Rekrutterede soldater i fængsel

I september gik en video af Prigosjin verden rundt.

I videoen forsøger han at lokke en gruppe indsatte i et fængsel med i krigen ved at love, at de kan kæmpe sig til frihed i Ukraine - eller blive henrettet hvis de kommer på andre tanker undervejs.

- Hvis du ankommer til Ukraine og beslutter, at det alligevel ikke er noget for dig, bliver du markeret som desertør, og du vil blive henrettet, høres han sige i videoen.

USA har udlovet dusør

I juli udlovede det amerikanske udenrigsministerium en dusør på op til ti millioner dollars for informationer om Jevgenij Prigosjin.

Årsagen til den tårnhøje dusør, der svarer til omkring 73 millioner danske kroner, var beskyldninger om indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Du kan læse mere 'Putins kok' her, og du blive klogere på Wagner-gruppen her.