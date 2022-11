Bekræfter: Ukraine genindtager strategisk vigtig by

Regeringen i Kyiv bekræfter for første gang officielt, at ukrainske styrker nu har indtaget Kherson by

Ukrainske styrker har fredag genindtaget byen Kherson efter det russiske militærs tilbagetrækning.

Det meddeler Ukraines forsvarsministerium på sociale medier ifølge AFP.

- Kherson vender tilbage under ukrainsk kontrol. Enheder fra Ukraines væbnede styrker indtager byen, skriver ministeriet.

- De russiske invasionsstyrkers retræteruter er under den ukrainske hærs kontrol. Ethvert forsøg på at modsætte sig Ukraines væbnede styrker vil blive stoppet.

En talsmand for ministeriet bekræfter over for den britiske tv-station BBC, at den ukrainske hær 'næsten har fuld kontrol' over den strategisk vigtige by.

Det er den første officielle bekræftelse fra Ukraines regering om, at dens styrker nu er i Kherson.

Byen har været besat af Rusland siden marts.

Annonce:

Det ukrainske forsvars efterretningstjeneste har udsendt en meddelelse på russisk med besked til de russiske soldater, der måtte være tilbage i Kherson, om straks at overgive sig.

- I har kun én chance for at undgå døden - overgiv jer omgående, lyder det ifølge Reuters i meddelelsen, der er sendt ud på tjenesten Telegram.

Ruslands forsvarsministerium oplyste kort forinden, at over 30.000 russiske soldater er trukket tilbage til den østlige bred af floden Dnipro. Det skriver Reuters.

På Twitter har Ukraines udenrigsminister Dmytro Kuleba, postet en video af ukrainere, der er i færd med at fjerne et stort skilt i en by nær Kherson.

- Rusland er her for evigt, står der på skiltet.

- Ukraine vinder endnu en vigtig sejr lige nu og beviser, at hvad end Rusland siger eller gør, vil Ukraine vinde, skriver Kuleba.

I centrum af Kherson bliver de ukrainske soldater mødt af jublende indbyggere. Det viser videoer, der deles på sociale medier, skriver Reuters.

På den centrale plads i byen klapper og hujer lokale indbyggere, mens de synger slagsange om ukrainsk sejr.

Annonce:

To mænd løfter en kvindelig soldat op på deres skuldre og kaster hende op i luften.

Nogle indbyggere har svøbt sig i det ukrainske flag. En mand græder af glæde.

Ukraines generobring af Kherson ses som et stort nederlag for Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Det er den eneste provinshovedstad, som russiske styrker havde formået at indtage siden invasionen 24. februar.

Det er kun lidt over en måned siden, at han erklærede Kherson-provinsen som en del af Rusland.

Fredag fastholder regeringen i Moskva, at Kherson er en del af Rusland. Det siger Putins talsmand, Dmitrij Peskov, ifølge AFP.