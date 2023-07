Bekræfter: USA vil sende omstridte klyngebomber til Ukraine

På et pressemøde bekræfter Joe Bidens sikkerhedsrådgiver ifølge The Guardian, at USA vil donere klyngebomber til Ukraine

Fredag aften dansk tid bekræfter Det Hvide Hus på et pressemøde, at USA vil efterkomme Ukraines forespørgsel om klyngevåben.

Det skriver flere internationale medier, herunder The Guardian.

På pressemødet udtalte Joe Bidens sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan ifølge mediet, at Rusland allerede har benyttet klyngebomber i krigen mod Ukraine.

Her sagde han også, at USA 'ikke ønsker at lade Ukraine stå forsvarsløse på noget tidspunkt under denne konflikt - punktum'.

Har udskudt beslutningen

Ifølge BBC lyder det fra Det Hvide Hus, at man har ønsket at udskyde beslutningen om at sende de omstridte våben til Ukraine i så lang tid som muligt på grund af risikoen for at gøre skade på civile.

Ifølge Jake Sullivan har det været en svær beslutning, men han udtaler, at præsidenten i sidste ende tog beslutningen i samråd med allierede, partnere og i samråd med kongresmedlemmer.

Donationen af klyngebomber har ifølge Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, delt alliances lande, eftersom en stor del af medlemslandene har skrevet under på en aftale om ikke at anvende skrækvåbnet.

Mere end 100 lande - herunder Danmark - har underskrevet en konvention, der forbyder produktion og brug af klyngevåben. Ukraine og USA er ikke blandt de lande, der har underskrevet.

Klyngebomber er våben, der skiller sig ad i luften og udløser adskillige eksplosiver over et bredt område.

De kan affyres via fly, artilleri og missiler. Eksplosiverne er designet til at detonere, når de rammer jorden, hvormed de kan forventes at dræbe eller alvorligt såre personerne i det berørte område.

