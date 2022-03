Belejret by er tæt på at løbe tør for mad og vand

Den belejrede ukrainske by Mariupol har snart tømt sine sidste reserver af mad og vand, oplyser Mariupol bystyre søndag ifølge Reuters.

Desuden har byen, der er omgivet af russiske styrker, ingen elektricitet, rindende vand eller varme, og det er stort set umuligt at få mobilforbindelse, oplyser bystyret.

Det var i Mariupol, at en gravid kvinde blev såret i et bombeangreb mod et hospital. Billederne af hende gik verden rundt, og siden har hun født en datter.

Mange dræbt

Mariupol har oplevet store menneskelige tab siden krigens begyndelse. Ifølge bystyret i byen har 2187 indbyggere mistet livet siden Ruslands invasion, skriver Reuters.

Byen er omringet, og flere forsøg på at evakuere civile er mislykkedes.

- For første gang siden Anden Verdenskrig bliver mennesker begravet i massegrave i ukrainske byer, siger FN-ambassadør Serhij Kyslytsia.

Læger Uden Grænser advarer om, at hundredtusindvis af mennesker er spærret inde i Mariupol, og at situationen er desperat.

- Belejring er en middelalderlig praksis, som med god grund har været ulovlig i krigsførelse i moderne tid, siger Stephen Cornish, der er leder af Læger Uden Grænsers arbejde i Ukraine, til nyhedsbureauet AFP.