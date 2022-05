Benamputeret ukrainsk krigsoffer går viralt med bryllupsdans

En ung ukrainsk sygeplejerske, der for en måned siden trådte på en landmine og siden fik amputeret begge sine ben, er gået viralt på internettet.

Det er sket, efter at hun har delt en video fra et hospital i den vestlige by Lviv af sin første bryllupsdans med sin nye ægtemand.

Det skriver avisen The Guardian.

Artiklen fortsætter under tweetet...

I videoen kan gommen Viktor Vasyliv ses løfte sin brud, Oksana Balandina, op i sine arme, inden de danser rundt mellem hospitalssengene.

Det er et øjeblik, som ingen af de to 23-årige troede, de skulle dele, efter at Oksana 27. marts trådte på en landmine, da hun sammen med Viktor var på vej hjem i landsbyen Lysytsjansk i den østlige region Luhansk.

- Jeg nåede kun at råbe til ham: 'Skat, pas på!', siger Oksana tirsdag til nyhedsbureauet Reuters om det skæbnesvangre øjeblik.

- Han så på mig, da minen eksploderede. Jeg faldt ned og lå med hovedet på jorden. Der var en ekstrem larm i mit hovedet. Derefter vendte jeg mig rundt og begyndte at rive mit tøj af.

Viktor, der gik bag hende, da minen sprang, kom ikke til skade.

- Da det skete, opgav jeg håbet. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg så hende ikke bevæge sig, siger Viktor Vasyliv til Reuters.

- Hvis det ikke var for Oksana, så ved jeg ikke, hvad der kunne være sket. Hun er så stærk. Hun besvimede ikke engang. Det var Oksana, der koordinerede, hvad vi gjorde.

Den nye brud har brugt den seneste måned på at blive behandlet på forskellige hospitaler i Ukraine. Det stod dog hurtigt klart, at begge hendes ben og fire fingre på hendes venstre hånd ikke stod til at redde.

Oksana fortæller, at hun siden har brugt mange dage på at slippe ud af mørket.

- Jeg ønskede ikke at leve. Jeg ville ikke leve sådan et liv (som amputationspatient, red.). Jeg har to børn. Jeg ville ikke have, at de skulle se mig sådan her. Jeg ville ikke være en byrde for min familie.

- Men takket være den støtte, jeg har fået, har jeg accepteret det. Jeg er nødt til at fortsætte med at leve. Det her er ikke verdens ende. Hvis Gud lod mig leve, så er det min skæbne, siger hun.

Oksana Balandinas syvårige søn og femårige datter er i sikkerhed hos deres bedsteforældre i Poltava-regionen i det centrale Ukraine.

Nu drømmer den unge sygeplejerske ifølge Reuters om at rejse til Tyskland med sin mand og sine børn for at få benprotester og fortsætte sin rehabilitering.