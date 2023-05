Beredskabet advarer: Vi er IKKE klar

Danske Beredskaber melder nu ud, at man ikke er i stand til at beskytte civilsamfundet i en eventuel hybridkrig

Danmark står i en voldsomt ringe situation, skulle der opstå en hybridkrig, hvor infrastruktur som vand, varme og strøm bliver ramt.

Sådan lyder det fra Danske Beredskaber, der er en sammenslutning af alle de kommunale beredskabsenheder i landet.

I et åbent brev til Folketingets Forsvarsudvalg kommer de nemlig med et råb om hjælp, som de håber giver genklang på Slotsholmen.

'Redningsberedskabet ikke er parat til en større samfundshændelse, hvor civil beskyttelse er nødvendig. Vi har ikke disse kræfter,' skriver de i brevet.

'Så på den baggrund må vi melde hus forbi, hvis hybridkrigen kommer.'

Sparet væk

I brevet bliver det gjort klart, at Danske Beredskaber ifølge lovgivningen har ansvaret for at beskytte civilbefolkningen i tilfælde af en sådan samfundshændelse - men beredskabet har ikke længere musklerne til at løse opgaven.

De er nemlig 'for længst sparet væk,' skriver de.

I et debatindlæg i Altinget forklarer formand for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen, at vi drastisk halter efter vores nordiske naboer, der netop har beredskabsplaner tilpasset virkeligheden i 2023.

Det står i skarp kontrast til situationen i Danmark.

'I Danmark har statsministeren meddelt, at hendes kælder ikke skal bruges til andet end at opmagasinere flyttekasser, og at den eneste dåsemad, hun har, er lidt makrel til madpakken,' skriver Jarl Vagn Hansen.

Ikke kun granater

Formanden understreger ligeledes, at det danske samfund er ekstraordinært sårbart, da vi er højt digitaliserede og industrialiserede.

I Danmark har vi derfor brug for, at el, vand, varme, internet, respiratorerne på hospitalerne og forsyningerne til supermarkederne ikke svigter.

Han forklarer, at de fleste sektorer og organisationer i deres beredskabsplaner forventer, at et eventuelt angreb vil være kortvarigt og geografisk begrænset - og at vi ikke har fantasi til at forestille os, at vi ikke skulle kunne få hjælp.

Slutte anmoder han om hjælp i det kommende forsvarsforlig, hvor han efterspørger ressourcer til at 'gøre danskerne trygge igen'.

