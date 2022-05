Berlin forbyder ukrainske flag til Anden Verdenskrig-markering

Politiet i Tysklands hovedstad, Berlin, har forbudt at vise russiske og ukrainske flag nær mindesmærker for Anden Verdenskrig, når 77-årsagen for afslutningen på krigen markeres i byen.

Det skriver medierne BBC og Politico.

- Det at mindes og respekten for mindesmærkerne skal bevares på trods af Ruslands nuværende krig i Ukraine, siger Berlins politi i en udtalelse fredag ifølge Politico.

Politiet oplyser desuden, at der heller ikke må spilles musik, der relaterer sig til militæret nær mindesmærkerne for Anden Verdenskrig.

- Vi vil beskytte den værdige højtideligholdelse ved 15 monumenter med omfattende regulering for at undgå konfrontationer ved monumenterne.

- På samme tid vil vi skride til handling mod enhver form for støtte, billigelse eller sågar forherligelse af Ruslands krig mod Ukraine - især ved forsamlinger, siger Barbara Slowik, der er politichef i byen, ifølge Politico.

Den ukrainske ambassadør i Tyskland, Andrij Melnik, udtrykker vrede over Berlins politis beslutning.

Han mener ifølge BBC, at beslutningen svarer til, at man giver ofret og aggressoren samme behandling.

- Vi er chokerede over, at politiet i Berlin forbyder flag, der relaterer sig til Ukraine den 8. og 9. maj.

- Det her er et slag i ansigtet til Ukraine og det ukrainske folk, siger han ifølge BBC.

Efter Anden Verdenskrigs afslutning blev der rejst flere monumenter i Berlin for at ære de mange sovjetiske liv, der var gået tabt i krigen.

Eksempelvis Det Sovjetiske Krigsmindesmærke, som er 12 meter høj og forestiller et sovjetisk soldat, der smadrer et hagekors med sit svær. Det forventes, at der vil samles mange mennesker, der både er for og imod den nuværende krig, ved monumenter.

I Tyskland markeres afslutningen på Anden Verdenskrig 8. maj, mens Rusland 9. maj markerer sejren over Nazityskland med en sejrsparade i Moskva.