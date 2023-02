Berygtede lejesoldater: Vi har indtaget endnu en ukrainsk by

Wagner-gruppen har angiveligt indtaget landsbyen Jahidne i nærheden af den større by Bakhmut i det østlige Ukraine.

Det hævder i hvert fald gruppens leder, Jevgenij Prigozjin.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Reuters har ikke haft mulighed for at få be- eller afkræftet påstanden.

- Klokken 19 den 25. februar fik stormtropper fra det private, militære Wagner-kompagni fuld kontrol over Yahidne nord for Bakhmut, siger Prigozjin i en kort radiobesked.

Den berygtede Wagner-gruppe består af lejesoldater. De kæmper på Ruslands side af krigen i Ukraine.

Tidligere på ugen lød det fra Prigozjin, at hans soldater havde indtaget en anden landsby nær Bakhmut. Der var tale om landsbyen Berkhivka.

Bakhmut har de seneste måneder været centrum for voldsomme kampe mellem russiske soldater og medlemmer af Wagner-gruppen på den ene side og ukrainske soldater på den anden.

Wagner-gruppen er et privat militærfirma, der sender sine soldater ud for at kæmpe rundt om i verden.

Gruppen har været aktiv i Ukraine, Syrien og flere afrikanske lande og er gentagne gange blevet anklaget for krigsforbrydelser.

Ligesom under den nuværende krig i Ukraine kæmpede Wagner-gruppen på russisk side, da Rusland annekterede Krim-halvøen i 2014.

Lejesoldaterne i Wagner-gruppen har ikke officielt forbindelser til det russiske styre i Kreml. Men der er ifølge en række medier indikationer på, at gruppen finansieres og i et vist omfang styres af den russiske militære efterretningstjeneste.

Wagner-gruppen har lidt store tab i Ukraine. Det har fået gruppens leder til at beskylde Rusland for ikke at levere tilstrækkelig ammunition til lejesoldaterne.

Desuden har Prigozjin kritiseret Ruslands militær for ikke at anerkende Wagner-gruppens indsats i Ukraine.