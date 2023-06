Beskeden modoffensiv: Ukraine indtager fjerde område

Det går langsomt fremad med Ukraines generobringsplaner, men ifølge landet selv har de genindtaget et fjerde område

De ukrainske tropper er i fuld gang med at generobre områder i den sydøstlige del af Ukraine.

Lørdag kom en officiel udmelding fra den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, om at Ukraine er påbegyndt en modoffensiv. Dog gik præsidenten ikke i detaljer.

Søndag lød beskeden, at det var lykkedes at få områder ved tre byer tilbage på ukrainske hænder. Der er tale om byerne Blahodatne, Neskuchne og Makarivka, som ligger på grænsen til Donetsk-regionen og ved siden af Zaporizhzhia-regionen.

Mandag melder landet, at det fjerde område er i hus - Storozheve, som også er i Donetsk-regionen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som ikke kan bekræfte nyheden eller de videooptagelser, der florerer med soldater, der holder det ukrainske flag i netop dette område.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Videoer viser, hvordan vandstanden i Dnepr-floden er gået over sine breder, efter at Nova Kakhovka-dæmningen er blevet sprængt i stykker. Ukrainske myndigheder meddelte tidligere tirsdag, at omtrent 16.000 mennesker bor i det berørte område

Annonce:

Fiasko

Selvom russerne anerkender, at Ukraine har gang i en modoffensiv, som har været længe ventet og støttet af Vesten med midler og udstyr, giver Rusland ikke meget for den.

- Alle forsøg på en modoffensiv har slået fejl indtil videre. Men det ukrainske regimes angrebspotentiale er stadig intakt, advarede Putin 9. juni.

Rusland har desuden delt billeder af ødelagte kampvogne og køretøjer, der er amerikansk- og tyskproducerede, for at udtrykke, at der er tale om en fiasko af en modoffensiv. Disse billeder er heller ikke verificeret af Reuters.

Fremskridt efter kollaps

I den seneste uge har Rusland sagt, at man har afvist to angreb tæt på bebyggelse i Velyka Novosilka, skriver Ritzau ifølge Reuters.

De tilsyneladende ukrainske fremskridt kommer, efter at dæmningen Nova Kakhovka vest for regionen Kherson kollapsede 6. juni.

Ukraine og Rusland beskylder hinanden for at stå bag.

Søndag anklagede den ukrainske guvernør i Kherson Rusland for at bombardere både, der var i gang med at evakuere primært ældre borgere fra det oversvømmede område.

I angrebet blev tre dræbt og ti såret.