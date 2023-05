Beskidt magtspil: Putin stikker til Lukasjenko

Putin og Kreml har set deres snit til at svække Alexander Lukasjenko, efter den belarusiske præsident er begyndt at skrante på det seneste, lyder det fra ekspert

Rygterne om Lukasjenko har været mange den seneste uge.

Først måtte den belarusiske præsident - ifølge russiske medier - blive fragtet få hundrede meter i en golfvogn på Sejrsdagen i Moskva. Siden forsvandt han fra offentligheden, inden han angiveligt blev indlagt.

Var Europas sidste diktator død? Nej, tilsyneladende ikke. Tirsdag delte regeringen i Minsk - via et statsligt nyhedsbureau - således billeder og video af Lukasjenko i levende live. Mystikken er total.

Flemming Splidsboel, seniorforsker med speciale i Rusland ved DIIS, kalder situationen 'meget spændende', men mener ikke, tiden er moden til at tale om regimeskift.

Dét, han dog særligt hæfter sig ved, er omtalen af Lukasjenkos tvivlsomme helbred.

- Belarusiske medier nævner intet om det, men det gør russiske medier og politikere, siger han og fortsætter:

- Det er klart, at Lukasjenko ikke vil have det frem, så jeg tager det som et tegn på, at de (Rusland, red.) ikke er begejstret for ham. Men det vidste vi godt i forvejen, så det er en måde, de kan drille ham på.

Magtspillet

Splidsboel vurderer, at skriverierne i russiske medier er styret af Kreml.

- De er ikke begejstret for ham i Rusland. Sådan har det været i mange år. Vi har en tendens til at tro, at Putin og Lukasjenko er tætte, men det er de ikke. Putin kan ikke lide Lukasjenko, og han kan heller ikke lide Putin, siger seniorforskeren.

Nok har Lukasjenko, Ruslands eneste allierede i Europa, i mange år vist sig at være den bedste mand for Putin og Kreml, forklarer Splidsboel.

- Men hvis det nu viser sig, at han er syg, og at de kan svække ham, så vil de også gerne finde et alternativ. Det kan være én, der mere positivt indstillet mod Rusland, fortsætter han.

Det ser måske ikke sådan ud, men Lukasjenko og Putin kan slet ikke lide hinanden, siger Flemming Splidsboel. Foto: SPUTNIK/Ritzau Scanpix

Den forfængelige diktator

Særligt krigen i Ukraine har kompliceret forholdet mellem de to dikatorer. Nok har Lukasjenko taget imod taktiske atomvåben fra Rusland, men den belarusiske præsident har også flere gange strittet imod Putins ønsker, forklarer Flemming Splidsboel.

- Det kan være, de er trætte af, at Lukasjenko ikke kommer mere ind i krigen for eksempel.

- Det her er en måde, hvorpå de kan drille og ydmyge ham. Han er jo meget forfængelig også, hvilket man kan se på hans hentehår. Så det her går ham helt sikkert på, siger han.

Hvad nu hvis?

Bliver vi i spekulationerne, er der særligt ét spørgsmål, der byder sig.

Hvad sker der, hvis Lukasjenko dør?

Først er der en chance for, at oppositionen vil lykkes med at skubbe systemet i en ny og mindre pro-russisk retning. Det er dog knap så sandsynligt, vurderer Flemming Splidsboel.

- Det mest realistiske er, at Rusland allerede har en kandidat klar. Der er ingen tvivl om, at de kultiverer forbindelser til nogle af dem.

- De kan have en kandidat, som de ret hurtigt kan skubbe i stilling, og så vil de kunne bruge deres enorme indflydelse og deres medie-apparat til at promovere en person, der er mere pro-russisk end Lukasjenko, siger seniorforskeren.

Lukasjenkos pressetjeneste har ikke udtalt noget officielt om præsidentens helbred.