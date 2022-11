Beskyldning: Putin bruger uhyggelig taktik

Ekstra Bladet giver dig hver dag et overblik over de seneste nyheder om krigen i Ukraine

Millioner af ukrainere mistede i 1932 og 1933 livet under sultkatastrofen Holodomor, der på ukrainsk betyder noget i retning af 'udryddelse ved sult'.

Denne lørdag markeres 90-året i Ukraine, og her er man ikke i tvivl: Hungersnøden var et bevidst forsøg fra sovjetlederen Josef Stalin på at sulte de ukrainske bønder ihjel.

Det afviser Rusland pure.

Men flere og flere lande fordømmer katastrofen. Næste uge ventes Tyskland at erklære Holodomor for et folkedrab.

Det viser et udkast til en udtalelse, som nyhedsbureauet AFP har set, fredag.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, ses her i 2021 under en mindehøjtidelighed for Holodomor i Kyiv. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

I teksten, der ikke er endeligt på plads, står der, at hungersnøden hører til på en 'liste over umenneskelige forbrydelser begået af totalitære systemer, hvor millioner af menneskeliv er blevet tilintetgjort'.

- Folk på tværs af Ukraine, ikke blot i områder med kornproduktion, blev påvirket af sult og undertrykkelse, står der.

Det vurderes i teksten, at der var tale om en politik, 'som lever op til dagens historisk-politiske definition af folkedrab'.

Politikken, der tales om, er en tvangskollektivisering af landbruget, som førte til, at korn og andre fødevarer blev inddraget. Millioner sultede ihjel - muligvis omkring 3,5 millioner.

Rusland hævder dog, at sult var et problem for hele Sovjetunionen og Centralasien på det tidspunkt.

Men i ugen op til Ukraines markering er fordømmelsen taget til.

Pave Frans har kaldt hungersnøden et folkedrab. I Rumæniens parlament er der vedtaget en resolution, der betegner Holodomor som en forbrydelse mod menneskeheden. Og også det irske senat har kaldt det et folkedrab.

Den nuværende konflikt i Ukraine giver fornyet frygt for, at historien vil gentage sig.

Russiske angreb på kornlagre og perioder med blokader af ukrainsk eksport via Sortehavet har ført til beskyldninger om, at Rusland bruger mad som våben.

En dreng står foran et monument i Kyiv, hvorpå der står skrevet de steder, hvor folk døde under sultkatastrofen Holodomor. (Arkivfoto). Foto: Gleb Garanich/Reuters

Robin Wagener fra partiet De Grønne i Tyskland beskylder Putin for at fortsætte 'Stalins ondskabsfulde og ulovlige tradition'.

- Endnu engang forsøger man at tage livsgrundlaget fra folk i Ukraine igennem vold og terror, siger han til den tyske avis Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Også Alexander J. Motyl, som er professor i politologi ved Rutgers University-Newark i USA, ser paralleller fra 1930'erne til i dag.

Men han retter opmærksomheden mod den kommende vinter og de hårde russiske angreb på ukrainsk infrastruktur.

- I dag står Ukraine på kanten af at opleve et Kholodomor, en folkedrabslignende 'udryddelse med kulde', som er blevet tilrettelagt af Vladimir Putin og hans håndlangere, skriver Motyl i en klumme for det amerikanske medie The Hill.

Danmark har ikke betegnet Holodomor som et folkedrab. 17 lande har betegnet Holodomor som et folkedrab, oplyser Ukraines Museum for Holodomor ifølge Kyiv Independent.