Betaler prisen for terror

Millioner af mennesker på Sri Lanka betaler nu en dyr 'ekstraregning', efter flere end 250 mennesker blev dræbt under påskens muslimske terrorangreb.

For som det er sket i lande som Egypten, på Bali og i Paris, er prisen for et voldsomt terrorangreb helt naturligt, at turisterne finder andre rejsemål. Og det mærker Sri Lanka og landets enorme turistindustri i disse uger på den hårde måde.

- Vi har haft problemer før, men det her er ganske anderledes, siger Samanmali Colonne, der ejer et lille hotel sammen med sin familie, til Reuters.

- Der er ingen bookinger - hverken nu, næste måned, ja selv i oktober har alle annulleret deres bestillinger.

Mistænkte bag Sri Lanka-bombe stadig på fri fod

51-årige Samanmali Colonne er meget bekymret for fremtiden for familiens hotel, men også for turismen generelt i hendes land. Foto: Dinuka Liyanawatte/Ritzau Scanpix

Bookinger styrtdykker

Tal, som Reuters har fået indsigt i, viser da også, at antallet af fly- og hotelbookinger er faldet drastisk siden terrorangrebet.

Det gør ondt på flyselskaber og de store hotelkæder, men kan betyde døden for de mange små familievirksomheder, som lever af turisterne.

- Hvis situationen ikke bliver bedre, er vi nødt til at fyre nogle af vores 16 ansatte, forklarer Samanmali Colonne, der også risikerer helt at miste sit hotel, hvis turisterne fortsat bliver væk.

Mange af strandstolene er tomme i disse uger. Turisterne holder sig nemlig væk fra Sri Lanka. Foto: Dinuka Liyanawatte/Ritzau Scanpix

