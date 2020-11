Bevæbnede mænd angriber bus i Etiopien og dræber mindst 34

Bevæbnede mænd har dræbt 34 mennesker under et angreb på en passagerbus i det vestlige Etiopien.

Etiopiens Menneskerettighedskommission siger i en erklæring, at 'antallet af ofre, der lige nu er 34, sandsynligvis vil stige'.

Angrebet i det østafrikanske land fandt sted lørdag aften i regionen Benishangul-Gumuz. Bussen var fyldt med civile borgere.

- Det seneste angreb er en grusom tilføjelse til de menneskelige omkostninger, vi kollektivt bærer, siger kommissionens leder, Daniel Bekele.

Angrebet sker på et tidspunkt, hvor de centrale myndigheder i hovedstaden Addis Abeba er fokuseret på et væbnet oprør i den nordlige del af landet.

Her er hæren sat ind mod den oprørske regering i regionen Tigray.

Eksperter har advaret om, at konflikten i Tigray kan få andre etniske grupper til at udnytte kaosset til at forsøge at opnå mere selvstyre.

Samtidig bliver der flyttet soldater fra andre regioner til Tigray, og det kan betyde, at disse regioner er mere sårbare.

I Benishangul-Gumuz kostede et andet angreb i september mindst 45 mennesker livet.