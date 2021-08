Bevæbnet til tænderne: Afghanske sikkerhedstropper måtte efterlade rub og stub

Det flyder med våben i Afghanistan, og Taliban er nu endnu bedre bevæbnet end før.

Sådan lyder meldingen fra konsulent ved Forsvarsakadamiet David Vestenskov, efter afghanske sikkerhedstyrker i al hast måtte flygte ud af Afghanistan efter Talibans overtagelse.

- Taliban har nærmest overtaget rub og stub fra de afghanske sikkerhedsstyrker. De har overtaget alt, der er er blevet efterladt i den hast, som sikkerhedsstyrkerne har måttet flygte i, siger David Vestenskov

Ifølge Vestenskov har de afghanske sikkerhedsstyrker efterladt alt fra håndvåben, lettere køretøjer til tungere våben, såsom maskinpistoler. En smule af styrkernes bevæbning er blevet fragtet ud af landet, mens andet er gemt væk i landområder.

Resten har Taliban og lokale militære enheder overtaget, påpeger David Vestenskov.

Taliban har overtaget en del af den afghanske hærs geværer. Foto: Wakil Kohsar/Ritzau Scanpix

Taliban har den nødvendige viden

Det gælder også for nogle mere tekniske våben, og hverken David Vestenskov eller seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Mona Kanwal Sheikh betvivler, at Taliban har den nødvendige viden til at benytte dem.

- Det er et stærkere Taliban, der er ved magten. Der er jo forskellige vurderinger, om hvor mange de er antalsmæssigt, men det spænder fra 70.000 til 100.000 soldater. Men rent materielt er de også stærkere, siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Mona Kanwal Sheikh.

- De har også overtaget kontrollen med det flyvevåben, som vi i Vesten har udstyret dem med, men har de overhovedet piloter til at flyve de fly?

- Der er forlydender om, at Taliban har infiltreret den afghanske hær, og det er jo blandt andet også derfor, at Afghanistan faldt så hurtigt. Derfor har de også den knowhow, må man forvente, siger Mona Kanwal Sheikh.

Foto: Hoshang Hashimi/Ritzau Scanpix

Vesten ikke i fare

David Vestenskov påpeger, at hvis der skulle være nogle tekniske våben, som Taliban ikke er i stand til at håndtere, vil de formentlig forsøge at sælge dem videre og dermed tjene penge på dem.

- Jeg tror på, at de her efterladte våben kommer til at puste til ilden og indgå i en brutal borgerkrig, siger David Vestenskov.

Han påpeger dog, at Talibans våbenforøgelse ikke udgør en trussel i Vesten, men det er alvorligt for civilbefolkningen i Afghanistan.