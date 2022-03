Biden advarer Kinas Xi mod at støtte Putins krig i Ukraine

USA's præsident, Joe Biden, har fredag under et videomøde med den kinesiske leder, Xi Jinping, gjort klart, at der vil være 'implikationer og konsekvenser', hvis Kina yder materiel støtte til Ruslands krig i Ukraine.

Det oplyser Det Hvide Hus i Washington ifølge Reuters.

I det næsten to timer lange møde sagde Biden til Xi, at det vil få konsekvenser, hvis Kina underløber de internationale sanktioner, der har ramt Rusland efter invasionen i Ukraine.

- Han beskrev implikationerne og konsekvenserne, hvis Kina giver materiel støtte til Rusland, mens det er i gang med et brutalt angreb på ukrainske byer og civile, lyder det fra Det Hvide Hus.

Der er ikke nogen nærmere forklaring på, hvilke typer konsekvenser Biden overvejer. Men hans regering har tidligere peget på, at USA og Europa kan straffe Kinas økonomi.

Biden sagde under sin samtale med Xi, at han støtter, at der findes en diplomatisk løsning på den dramatiske krise.

Ifølge en embedsmand i Det Hvide Hus var samtalen mellem de to ledere 'direkte, med substans og detaljeret'.

- Vi vil se, hvilke beslutninger Kina træffer de kommende dage og uger.

Xi sagde under samtalen - ifølge de kinesiske statsmedier - at konflikter og konfrontationer, som de udspiller sig i Ukraine, ikke er i nogens interesse.

- Den ukrainske krise er noget, vi ikke ønsker at se, sagde han.

Xi er tidligere af den amerikanske regering blevet beskyldt for at støtte Rusland. Kinas præsident har konsekvent nægtet at fordømme Rusland.

Kina har undladt i FN's Generalforsamling at stemme for en resolution, der fordømmer det russiske angreb på Ukraine.

USA's viceudenrigsminister Wendy Sherman sagde inden fredagens møde mellem Biden og Xi til CNN, at Kina ikke må gøre forsøg på at neutralisere de internationale sanktioner.

- Kina er nødt til at stå på den rigtige side af historien, sagde hun.

Eksperter tror ifølge Reuters ikke på, at Kina vil vende Rusland ryggen på grund af Ukraine. Det er kun få uger siden, at Xi mødte Ruslands præsident, Vladimir Putin, i Beijing - kort før starten af vinter-OL i byen. Her svor de et partnerskab 'uden grænser'.