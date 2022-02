Biden advarer Putin om 'lammende' hævn

Det vil på flere måder koste Rusland dyrt, hvis de sætter ind i Ukraine. Både voldsomme økonomiske sanktioner og regulær militær modstand vil være konsekvenserne, hvis invasionen af Ukraine bliver alvor.

Sådan sagde USA's præsident Joe Biden i denne uge, og han har gentaget advarslerne under en timelang samtale med Ruslands præsident Putin lørdag eftermiddag dansk tid. Det fremgår af et offentliggjort notat fra Det Hvide Hus.

Ifølge Reuters har højtstående embedsmænd i Rusland kaldt Biden og Natos reaktioner for 'hysteri'. Jurij Usjakov, toprådgiver i Kreml, siger at 'hysteriet har nået sit højdepunkt', skriver AFP.

Fra begge sider lyder det dog, at telefonsamtalen ikke har ført til væsentlige ændringer i situationen.

Alvorlige økonomiske vanskeligheder

Chollet Derek, der er rådgiver for USA’s udenrigsministerium, uddyber nu advarslen.

- Der vil være betydelige økonomiske sanktioner, som vil bringe Rusland i alvorlige økonomiske vanskeligheder, siger han til BBC's Sunday Morning.

Også truslen om den militære del uddybede han. Her forklarede rådgiveren, at USA vil sætte tropper ind ved Natos østlige grænser og derved 'tilvejebringe et strategisk militært tilbageslag for Rusland'.

USA tager ligesom de øvrige Nato-lande truslen fra Rusland om at invadere Ukraine meget alvorligt. I disse dage er omkring 100.000 russiske soldater stillet op ved grænsen til Ukraine.

- Uanset hvilken form det tager - luftangreb, jordindtrængen e.l - hvis det er så stort, som vi frygter, det vil være, vil konsekvenserne for Ukraine være voldsomme, siger Derek Chollet.

Lukker for gassen

Tidligere på ugen udtalte Biden, at én af konsekvenserne af et angreb på Ukraine vil være en prompte lukning af den nyligt færdigbyggede gasledning Nord Stream 2. Både Tyskland og Danmark har erklæret sig som USA's allierede.

I denne uge har både USA, Danmark, Portugal, Israel, Belgien og adskillige andre lande bedt deres statsborgere om at forlade Ukraine.