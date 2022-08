Biden: Al-Qaedas topleder er dræbt

USA's præsident, Joe Biden, oplyser natten til tirsdag dansk tid, at lederen af det islamiske netværk al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, er blevet dræbt i et angreb i weekenden i Afghanistans hovedstad, Kabul.

- Nu er retfærdigheden sket fyldest, og denne terroristleder er ikke mere, siger Joe Biden om aktionen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Angrebet fandt sted søndag morgen kort efter klokken 6:00 lokal tid.

Dermed bekræfter Biden forlydender i flere medier.

Få timer inden Bidens udmelding skrev flere nyhedsbureauer på baggrund af anonyme regeringskilder, at CIA i weekenden havde udført et vellykket angreb med en drone mod et 'vigtigt al-Qaeda-mål' i Kabul.

En kilde oplyste til Reuters, at målet for angrebet var Ayman al-Zawahiri.

En talsmand for Taliban-bevægelsen, der sidder på magten i Afghanistan, bekræfter over for Reuters, at en bolig i Kabul i weekenden var udsat for et angreb fra en drone.

Annonce:

Taliban fordømmer aktionen, og betegner den som et brud på 'internationale principper'.

Ifølge Joe Biden kom ingen af Zawahiris familiemedlemmer til skade i angrebet, og der var heller ikke andre civile tab.

USA har aldrig lagt skjul på, at det går efter at dræbe førstemanden i al-Qaeda, der af USA karakteriseres som en terrorbevægelse.

Amerikanske efterretningstjenester har med stor sikkerhed fastslået, at det vitterligt er al-Zawahiri, som blev dræbt.

- Zawahiri udgjorde fortsat en aktiv trussel mod amerikanske personer, interesser og den nationale sikkerhed, siger en ledende person fra Bidens administration ifølge Reuters.

- Hans død er et betydeligt tilbageslag for al-Qaeda og vil forringe gruppens evne til at operere, tilføjer personen.

Egypteren Ayman al-Zawahiri var i årevis højrehånd for al-Qaedas leder Osama bin Laden, som blev dræbt i en amerikansk militæraktion i 2011 i Pakistan.

Efter drabet på bin Laden blev Ayman al-Zawahiri udpeget som ny leder af al-Qaeda.

Annonce:

Al-Zawahiri er blevet beskrevet som det islamiske netværks chefideolog.

Den lægeuddannede al-Zawahiri var med til at koordinere angrebene 11. september 2001 i USA, da fire passagerfly blev kapret.

To af flyene blev styret ind i tvillingtårnene i World Trade Center i New York, mens et styrtede ned ved Pentagon og et andet styrtede ned på en mark i Philadelphia.

I alt blev næsten 3000 mennesker dræbt.