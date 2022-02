Biden: Det er begyndelsen på en invasion

Joe Biden vil indføre sanktioner, der 'langt overgår' dem, der blev indført, da Rusland annekterede Krim-halvøen.

- Jeg kommer til at begynde at indføre sanktioner som modsvar. De vil langt overgå de skridt, som vi og vores allierede implementerede i 2014. Hvis Rusland går længere med denne invasion, er vi klar til at gå længere med sanktionerne.2014.

Det siger han på et pressemøde efter halvanden times forsinkelse, hvor han ikke bare talte til sin egen nation, men til hele verden.

Her deklarerede han, som det også udgik fra Det Hvide Hus tidligere tirsdag, at USA betragter den nuværende situation som begyndelsen på en russisk invasion.

- Vi mener, at dette er begyndelsen på en invasion. Ruslands seneste invasion af Ukraine, siger han på pressemødet.

Sanktionerne, som Biden vil indføre, skal ramme to russiske banker, personer i den russiske elite og deres familie, fortæller han på pressemødet.

Har omskrevet historien

Her gjorde han det også klart, at USA fordømmer Vladimir Putins beslutning om at erklære regionerne Donetsk og Lohansk for selvstændige.

- Hvad i alverden får Putin til at tro, at han kan erklære nye lande, spørger Joe Biden.

- Vi kommer til at dømme Rusland på sine handlinger, ikke sine ord.

I samme omgang siger han, at Putin har omskrevet historien og har krænket Ukraine som land.

På pressemødet siger han også, at USA samarbejder med Tyskland for at forhindre, at Rusland kan bruge gasledningen Nord Stream 2.

Han afslutter med at sige, at han håber, at diplomati stadig er 'tilgængeligt'.