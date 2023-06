Biden efter Wagner-oprør: Putin er ved at tabe to krige

Det er endnu for tidligt at sige, om Vladimir Putin med sine 23 år som Ruslands præsident er blevet svækket af den forgangne weekends Wagner-oprør.

Det siger USA's præsident, Joe Biden, onsdag, da han bliver spurgt ind til det af pressen forud for en rejse til storbyen Chicago.

- Det er svært at sige, men han er tydeligvis ved at tabe krigen (i Ukraine, red.), siger præsidenten ifølge nyhedsbureauet AFP.

Samtidig er Vladimir Putin ved 'at tabe krigen derhjemme':

- Og han er blevet lidt af en paria rundt omkring i verden, siger Joe Biden ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En paria er kendt som en person eller et land, der er ringeagtet eller udstødt af et fællesskab.

Joe Biden uddyber ikke, hvad han mener med sine udtalelser.

Ifølge AFP har Det Hvide Hus generelt været forsigtig med at tolke på udfaldet af weekendens væbnede oprør indledt af den russiske Wagner-gruppe.

Oprøret endte, da lederen af Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, gik med til at stoppe fremrykningen mod hovedstaden Moskva og flytte til Belarus.

Mandag sagde Joe Biden, at USA ikke var involveret i oprøret, og at det var for tidligt at komme med nogen 'definitiv' konklusion om dets udfald.

- Jeg tog kontakt til vores nærmeste allierede på et Zoom-opkald. De var alle enige i, at Putin ikke skulle have nogen mulighed for at give Vesten eller Nato skylden, sagde Biden ifølge Reuters.

Wagner er en privat militær gruppe bestående af lejesoldater. Den begyndte fredag at bevæge sig mod Moskva for at afsætte, hvad de kaldte 'Ruslands korrupte og inkompetente militærledelse'.

Gruppen nåede frem til cirka 200 kilometer fra den russiske hovedstad, før en aftale blev indgået, og oprøret blev bremset.

Inden oprøret har Wagner-gruppen hjulpet Rusland i krigen mod Ukraine. Men de sidste mange måneder har lederen anklaget blandt andet den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, for at være for langsom til at sende ammunition til frontlinjen.

Vladimir Putin kaldte indledningsvist oprøret for 'forræderi'.

Han har siden sagt, at de fleste af Wagner-gruppens soldater er patrioter, og han har tilbudt dem at blive en del af den russiske hær. Alternativt kan de tage hjem til deres kære eller til Belarus, har han sagt.