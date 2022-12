Biden i kovending: Åbner alligevel for at tale med Putin

Den amerikanske præsident er nu klar til at tale med Putin, hvis han viser villighed til at stoppe krigen i Ukraine

Under den franske præsident, Emmanuel Macrons, statsbesøg i Washington har Joe Biden åbnet op for noget, der ikke tidligere har været en mulighed.

Biden åbner nemlig nu for muligheden for at tale direkte med den russiske præsident Vladimir Putin, hvis han viser villighed til at stoppe invasionen af Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Få de seneste nyheder fra krigen i Ukraine i lyd og billeder Krigen i Ukraine: Dagens overblik

- Jeg er parat

Siden invasionens begyndelse har Biden nægtet at tale med den russiske præsident, imens den franske præsident har været mere åben for dialog med Putin.

Men nu lyder meldingen altså, at en samtale mellem Putin og Biden godt vil kunne blive sat i stand - 'men kun hvis det drejer sig om at få afsluttet krigen'.

- Jeg er parat, hvis han er villig til at snakke, for at finde ud af, hvad han er villig til at gøre, lyder meldingen fra Joe Biden under et fælles pressemøde med ham og Macron i Det Hvide Hus.

Annonce:

Dog vil det ikke ske uden at have diskuteret det med de allierede i Nato først, understreger præsidenten, der også gør det klart, at en samtale med Putin under ingen omstændigheder må skade ukrainske interesser.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Macron og Biden giver hinanden hånden efter pressemødet i Det Hvide Hus. Foto: Ludovic Marin/Ritzau Scanpix

Står sammen

Ud over den opsigtsvækkende udmelding fra den amerikanske præsident, kom de to præsidenter med et fælles budskab:

De to lande vil aldrig presse Ukraine til at indgå et kompromis, som landet ikke selv ønsker.

- Frankrig og USA står sammen om at støtte Ukraine mod Rusland. Vi vil være med til at skabe fred, når tidspunktet er rigtigt, sagde Macron.

Macron er den første udenlandske leder, der besøger Det Hvide Hus, efter Biden tiltrådte som præsident.