Biden kalder Putin en bøddel efter besøg på modtagecenter

USA's præsident, Joe Biden, har lørdag kaldt Vladimir Putin en 'bøddel'.

Efter at have besøgt ukrainske flygtninge ved et modtagecenter i Polens nationalstadion lørdag blev Biden af en journalist spurgt, hvad mødet med flygtningene fik ham til at tænke om Ruslands præsident:

- Han er en bøddel (butcher, red.). Det er, hvad det her får mig til at tænke, sagde Biden.

Fra russisk side er bemærkningen straks blevet mødt med kritik.

En talsmand for Kreml udtaler ifølge det russiske nyhedsbureau Tass, at Bidens seneste bemærkninger om Putin mindsker mulighederne for, at de to lande kan forbedre deres forhold.

Putin har gentagne gange kaldt krigen i Ukraine 'en særlig militæroperation'. Han afviser, at civile er mål for angreb.

Under Bidens besøg ved flygtningecenteret stod folk langs gaden, mens bilkortegen kørte forbi på vej mod stadion. Nogle stod med ukrainske flag.

Biden blev ved centeret taget imod af den kendte spansk-amerikanske kok José Andrés og talte herefter med flygtninge. Han spurgte dem blandt andet, hvad deres navne var, og hvor de kom fra.