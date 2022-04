Biden kalder Ruslands handlinger i Ukraine for folkedrab

Amerikanernes mulighed for at betale for benzin bør ikke afhænge af, om en 'diktator erklærer krig eller begår folkedrab' på den anden side af Jorden.

Det siger den amerikanske præsident, Joe Biden, under et besøg i Menlo i delstaten Iowa tirsdag amerikansk tid med henvisning til den russiske præsident, Vladimir Putin.

- Jeres families budget, jeres evne til at fylde tanken op - intet af det bør afhænge af, om en diktator erklærer krig og begår folkedrab langt væk, siger han ifølge CNN.

Biden er i Iowa for at præsentere en ny plan for brug af ætanol i et forsøg på at sænke priserne på benzin.

- For at hjælpe med at håndtere denne prisstigning forårsaget af Putin har jeg godkendt frigivelsen af en million tønder om dagen fra den strategiske oliereserve, siger præsidenten.

Tidligere i april sagde Bidens nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, at Ruslands forbrydelser i Ukraine endnu ikke er nået op på et niveau, hvor man kan tale om folkedrab.

- Vi har set grusomheder og vi har set krigsforbrydelser, men vi har endnu ikke set et niveau af systematisk drab på det ukrainske folk, der svarer til niveauet for folkedrab, sagde Sullivan ifølge CNN.

Biden har gentagne gange kaldt Putin for en krigsforbryder, men det er første gang, han hævder, at Rusland begår folkedrab i Ukraine.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters står Joe Biden efter talen i Iowa ved sine udtalelser om folkedrab.

- Jeg kaldte det for et folkedrab, fordi det er blevet mere og mere tydeligt, at Putin forsøger at tilintetgøre idéen om at være ukrainer, og beviserne vokser, siger han til journalister på vej om bord på 'Air Force One'.

Ifølge Biden vil det være op til advokater at vurdere, om Ruslands handlinger i Ukraine rent faktisk kan klassificeres som folkedrab, men 'det virker bestemt sådan' for ham.