Biden: Nato-soldater i Ukraine vil udløse en verdenskrig

USA's præsident, Joe Biden, afviser endnu en gang at sende amerikanske soldater ind i Ukraine for at bekæmpe de russiske invasionsstyrker, fordi det vil have katastrofale konsekvenser.

- Vi vil ikke udkæmpe en krig mod Rusland i Ukraine. En direkte konfrontation mellem Nato og Rusland er tredje verdenskrig, og noget vi skal bestræbe os på at forhindre, skriver Biden i et tweet.

Allerede flere uger før russiske styrker krydsede grænsen til Ukraine 24. februar, gjorde Joe Biden det klart, at amerikanske soldater ikke ville komme landsmænd i Ukraine til undsætning i tilfælde af en russisk invasion.

I et interview med NBC News opfordrede han derfor amerikanere i Ukraine til at rejse ud af landet så hurtigt som muligt.

- Det vil jo være en verdenskrig, hvis amerikanere og Rusland begynder at skyde på hinanden. Det er en helt anden situation, end verden nogensinde har været i, lød det fra Joe Biden.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har tidligere advaret andre lande mod at blande sig i konflikten med Ukraine.

Blandt andet da han på tv meddelte, at invasionen var beordret igangsat.

- Til alle, der overvejer at blande sig udefra: Hvis I gør det, vil det få større konsekvenser end nogensinde før i jeres historie. Alle relevante beslutninger er truffet. Jeg håber, I hører mig, sagde han på russisk tv.

Udtalelsen blev af flere eksperter udlagt som en indirekte trussel om at tage atomvåben i brug.

Mens en militær indblanding fra USA er udelukket i Ukraine, så forsøger Joe Biden at underminere den russiske økonomi med sanktioner.

Fredag annoncerede han en ny pakke af sanktioner og meddelte, at USA vil ophæve Ruslands status som særligt begunstiget handelspartner.

- USA, vores allierede og vores partnere fortsætter med at øge det økonomiske pres på Putin og for yderligere at isolere Rusland på den globale scene, sagde Biden ifølge nyhedsbureauet Reuters.