Biden om Putin: Denne mand kan ikke forblive ved magten

Krigen i Ukraine har vist, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, ikke bør sidde på magten.

Sådan lød budskabet fra USA's præsident, Joe Biden, i en tale lørdag aften fra Polens hovedstad, Warszawa, hvor præsidenten talte med store ord om frihedsidealer og kampen mod en 'diktator'.

Under den cirka 25 minutter lange tale sagde Biden, at Rusland i forløbet op til krigen gentagne gange var blevet advaret mod at gå ind i Ukraine.

Men Putin havde alligevel valgt at gøre det, og det kan ikke retfærdiggøres, lød det fra den amerikanske præsident.

I den seneste tid har Biden kaldt Putin en 'diktator', 'bøddel' og en 'krigsforbryder', og i Warszawa gav han på ny sin holdning til den russiske præsident klart til kende:

- En diktator, som er stålfast besluttet på at genopbygge sit imperium, kan aldrig fjerne folkets kærlighed til friheden.

- Brutalitet vil aldrig kunne underkue viljen til at være fri. Ukraine vil aldrig blive en sejr for Rusland. For frie folk nægter at leve i en verden med håbløshed og mørke, sagde Biden og fortsatte:

- Vi vil få en anden fremtid, en lysere fremtid, grundfæstet i demokrati og principper, håb og lys, anstændighed og værdighed, frihed og muligheder.

– For Guds skyld. Denne mand kan ikke forblive på magten, lød Bidens afsluttende ord i talen.

En embedsmand fra Det Hvide Hus har ifølge Reuters efter talen sagt, at Biden ikke opfordrede til et regimeskifte i Rusland. Men udtalelsen bliver af internationale medier alligevel anset som en klar retorisk eskalering fra Bidens side.

Talsmand for det russiske præsidentkontor Dmitrij Peskov affærdiger Bidens udtalelse om, at Putin ikke kan forblive ved magten.

- Det er ikke op til Biden at beslutte. Det beslutter det russiske folk, siger Peskov ifølge Reuters.

Under talen gav Biden i øvrigt sin støtte til det ukrainske folk, og så forberedte han verden på, at der venter en 'lang kamp' i Ukraine. En kamp, der ifølge præsidenten kan ses som del af et større slag mellem vestlige frihedsværdier og autokratier.

– Den vil ikke være overstået på dage eller måneder. Vi skal være forberedte på en lang kamp, sagde Biden.

Derudover kaldte han krigen en strategisk fiasko fra russisk side.

I stedet for at splitte Vesten har Putin nemlig sørget for, at vestlige lande står mere sammen end nogensinde før, lød det fra Biden.

– Rusland har formået at gøre noget, som jeg er sikker på ikke var meningen. Demokratiet er blevet styrket, sagde Biden.

Her henviste han blandt andet til vestlige sanktioner, og så advarede han i stærke vendinger Rusland mod at sætte fod på forsvarsalliancen Natos territorium.

- Lad være med så meget som at tænke på at bevæge jer en centimeter ind på Nato-territorium, sagde Biden.