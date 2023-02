Biden: Putin begår stor fejl ved at suspendere atomaftale

Da Biden talte i Polen berettede han om et stærkt Ukraine. Se et uddrag fra talen her

Præsident Joe Biden mener, at hans russiske modpart, Vladimir Putin, har begået 'en stor fejl' ved at meddele, at Rusland suspenderer sin deltagelse i atomnedrustningsaftalen New Start.

Bidens udtalelse blev fremsat til journalister, da han ankom til præsidentpaladset i Warszawa i Polen for at deltage i et topmøde med de østeuropæiske lande i gruppen Bukarest Ni.

Bidens besøg skal forsikre de europæiske ledere på Natos østlige flanke om, at USA støtter dem fuldt og helt på baggrund af den russiske 'aggression og suspendering' af New Start-atomaftalen, som Rusland indgik med USA tilbage i 2010.

Onsdag har Dumaen, der er underhuset i det russiske parlament, stemt for at suspendere Ruslands deltagelse i aftalen. Der er ikke tale om, at Rusland trækker sig endegyldigt fra aftalen. Der er dermed mulighed for, at landet kan genindtræde i aftalen.

Putins dagsorden: Tog Vesten fejl?

Biden kom til Warszawa mandag efter et overraskende besøg i Ukraines hovedstad, Kiev. Han holdt sent tirsdag en tale til mange tusinde polakker i Warszawas gamle bydel om sammenholdet i Nato og om den vestlige alliances store betydning for demokrati og frihed.

Bidens besøg i Europa finder sted i forbindelse med årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine, 24. februar.

- Et år efter Vladimir Putins morderiske overfald på Ukraine står Kyiv stærkt og frit. Putin står i dag over for stærkere demokratier, hvilket han ikke havde ventet for et år siden. Han troede, at han kunne knække Nato-alliancen, men Nato er mere forenet end nogensinde før, hed det i tale fra den amerikanske præsident tirsdag.

- Rusland vil aldrig komme til at stå med en sejr over for Ukraine. Aldrig, sagde Biden.

Bukarest Ni er dannet i 2015 på baggrund af et initiativ taget af Rumæniens præsident, Klaus Iohannis, og Polens præsident, Andrzej Duda, som reaktion på Ruslands annektering af Krim i 2014 og andre signaler fra præsident Vladimir Putins regime.

Duda siger, at Nato-landene er nødt til at tænke fremad.

Ud over Rumænien og Polen omfatter landene i Bukarest Ni Tjekkiet, Bulgarien, Ungarn, Slovakiet og de tre baltiske stater, Estland, Letland og Litauen.

