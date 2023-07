Biden: - Putin har allerede tabt

Den amerikanske præsident, Joe Biden, lyder sikker i sin sag.

Torsdag eftermiddag dansk tid kom han med sin vurdering af, hvordan det i grunden går for Ruslands præsident, Vladimir Putin, og hans krigsførelse.

Det skriver norske VG.

- Putin har allerede tabt krigen. Han kan ikke fortsætte krigen i Ukraine i årevis, lød det fra Biden lidt tidligere på dagen.

Biden er i øjeblikket er på besøg i Finland og bruger dagen på en pressekonference i Helsinki, hvor han har mødt de nordiske statsledere.

Støtter op om Nato

Her er den amerikanske præsident også blevet spurgt ind til, hvad han tænker om, at Ukraine ikke kan blive optaget i Nato, så længe krigen står på.

Dertil slog han fast, at det absolut ikke er en mulighed lige nu, men at et fremtidigt medlemskab bestemt ikke er udelukket.

- Ukraine bliver medlem af Nato, svarede præsidenten.