Biden: Putin har ingen vej ud

Joe Biden har udtrykt bekymring for, at Vladimir Putin ikke har en vej ud af krigen

Putin har fejlagtigt troet, at en russisk invasion af Ukraine ville splitte Nato og EU.

Sådan lød ordene fra USA's præsident, Joe Biden, da han talte ved et politisk arrangement i en forstad til Washington, D.C., mandag.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Bekymret

Den amerikanske præsident sagde i sin tale, at han var bekymret for, at Putin ikke har en vej ud af krigen.

Og det prøver Biden at finde ud af, hvad han skal gøre ved, skriver Reuters.

- Jeg er sikker på, at Putin troede, at han kunne bryde Nato op, og at han troede, han kunne splitte Den Europæiske Union, lød det fra den amerikanske præsident ifølge CNN.

Joe Biden skulle desuden have kaldt Putin for 'meget beregnende'.

Ekstra Bladet giver dig hver dag et overblik over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine

Skruer op for tempoet

Mandag underskrev Joe Biden den såkaldte Lend-Lease Act, der gør det muligt for USA at udlåne og leje våben ud til Ukraine.

Det er en bestemmelse fra Anden Verdenskrig, der blev brugt til at hjælpe USA's allierede med at bekæmpe Nazityskland, men den skal i dag bruges til at sætte tempoet op for våbenleverancer til Ukraine i krigen mod Rusland.

- Vi har ikke råd til forsinkelser i denne afgørende krigsindsats, lød det fra Biden i en erklæring.

Bestemmelsen skal ifølge Joe Biden 'støtte Ukraines kamp for at forsvare deres land og demokrati mod Putins brutale krig'. Foto: Drew Angerer/Ritzau Scanpix