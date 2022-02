Biden: - Putin valgte den her krig

Joe Biden lægger ikke fingre imellem, da han torsdag aften dansk tid i en tale siger, at krigen er 'overlagt' og har været planlagt længe.

- De har planlagt de her i månedsvis, som vi hele tiden har sagt, siger Joe Biden.

- I uger, uger, har vi sagt, at det her ville ske, siger han.

- Putin er aggressoren, Putin valgte den her krig, og nu vil han og hans land bære konsekvenserne, siger han.

- Putin vil være udstødt i hele verden, siger Joe Biden, hvor han gør det klart, at det samme gælder for dem, der samarbejder med ham.

Indfører nye sanktioner

USA vil indføre yderligere sanktioner mod den russiske handel og yderligere fire banker.

Bankerne aktiver i USA skal indefryses, og han vil tilføje navne til listen over personer fra den russiske elite, der skal underlægges sanktioner.

- Vi har med vilje tilrettelagt de sanktioner, så de har maksimale og langvarige konsekvenser for Rusland, men minimerer konsekvensen for Europa, siger præsidenten.

Han forventer, at sanktionerne vil bremse mere end halvdelen af Ruslands import af højteknologi.

- jeg vil være tydelig. USA gør ikke det her alene, siger han og nævner, at allierede over hele verden bakker landet op, herunder EU's 27 nationer.

Vil beskytte NATO

Putin har afvist alle forsøg på at nå til enighed gennem diplomati og samtale, siger den amerikanske præsident.

Han siger desuden, at USA ikke vil indsætte tropper i Ukraine, men derimod i NATO-landene.

- Vi vil beskytte hver en centimeter af NATO's territorium, siger han.

- Det her er et farligt øjeblik for Europa, for hele verden, siger Joe Biden.

- Det her handler ikke om sikkerhed. Det handler om Putins ønske om et imperium.