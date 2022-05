Biden sætter tempoet op for våbenforsendelser til Ukraine

Præsident Joe Biden har genoplivet en bestemmelse fra Anden Verdenskrig, der blev brugt til at hjælpe USA's allierede med at bekæmpe Nazityskland.

Bestemmelsen skal i dag bruges til at sætte tempoet op for våbenleverancer til Ukraine i krigen mod Rusland.

Biden har underskrevet den såkaldte 'Lend-Lease Act', der gør det muligt for USA at udlåne og leje våben ud, for ifølge eget udsagn at 'støtte Ukraines kamp for at forsvare deres land og demokrati mod Putins brutale krig'.

- Vi har ikke råd til forsinkelser i denne afgørende krigsindsats, siger Biden i en erklæring.

Bestemmelsen kan også bruges til at hjælpe Polen eller andre østeuropæiske lande, der er påvirket af Ruslands invasion.

Med underskrivelsen af loven er der åbnet for hurtigere forsendelser af artilleri, antiluftskyts, panserværnsvåben og andre vestlige våben, der bliver brugt af Ukraines militær.

Joe Biden har også givet udtryk for, at han er klar til at godkende yderligere 33 milliarder dollar i hjælp til Ukraine.

Opdateringen af 'Lend-Lease Act' kommer, samme dag som Ruslands præsident, Vladimir Putin, har fejret sejrsdag, der markerer 77-årsdagen for Nazitysklands fald.

Dette sammenfald nævner Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i et opslag på Twitter, hvor han hilser den amerikanske lov velkommen.

- Dagens underskrivelse af loven om udlån er et historisk skridt. Jeg er overbevist om, at vi vil vinde sammen igen.

- Vi vil forsvare demokratiet i Ukraine. Og i Europa. Ligesom for 77 år siden, skriver Zelenskyj på Twitter.