Biden til Islamisk Stat: - Vi vil jagte jer

Under en tale i Det Hvide Hus i kølvandet på angrebene i Kabul melder den amerikanske præsident Joe Biden ud, at man ikke har noget tilovers for terrorister i ISIS.

- Vi vil ikke tilgive. Vi vil ikke glemme. Vi vil jagte jer, og få jer til at betale for det, der er sket, siger han truende til Islamisk Stat, der har taget ansvar for angrebene.

Han fortæller, at han har været i konstant kontakt med de højtstående militærfolk i Afghanistan. De vil fortsætte missionen.

- Vi vil ramme med vores midler. På det tidspunkt, vi beslutter os for det, siger han endnu engang truende.- Vores mission fortsætter. Vi vil ikke lade os skræmme.

Han fortæller, at han overvejer at beordre luftangreb mod Islamisk Stat efter torsdagens dødelige bombeangreb i Kabul.

En gren af Islamisk Stat har taget skylden for angrebene, hvor mindst 12 amerikanske soldater blev dræbt og 15 andre soldater såret. Desuden menes mindst 60 afghanere også at være blevet dræbt i bombeangrebene.

